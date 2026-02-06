CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında, yapay zeka harcamalarının şirket karlılıklarına etkisine yönelik artan kaygılarla karışık bir seyir öne çıkıyor.

AA

Oluşturma Tarihi 06 Şubat 2026 09:58

Dünya genelinde teknoloji sektöründeki yüksek değerlemelerin sürdürülebilirliği sorgulanırken, ABD'de açıklanan verilerin ekonomide beklenenden daha sert bir yavaşlamaya işaret etmesi risk iştahını törpüledi.

Özellikle yapay zeka yarışındaki maliyetlerin şirket karlılıklarını baskılayabileceği beklentisi, teknoloji hisselerindeki satış baskısının sürmesinde etkili oldu.

JAPONYA'DA GÖZLER GENEL SEÇİMLERDE

ABD endekslerinde teknoloji hisseleri öncülüğündeki satış dalgası Asyalı teknoloji hisselerinde de hissedilirken, Japonya'da 8 Şubat Pazar günü yapılacak genel seçimler bölgenin odağına yerleşti.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Temsilciler Meclisinin, erken yapılması planlanan genel seçimler için 23 Ocak'ta feshedileceğini duyurmuş ve Temsilciler Meclisi, 23 Ocak'ta yapılan yeni yasama döneminin ilk oturumunda kendini feshetmişti.

Normal şartlarda görev süresi 2028'e kadar devam edecek olan Meclisin feshi, erken genel seçim sürecini başlatmıştı.

Japonya Başbakanı Takaiçi'nin hükümetin erken seçime parlamento çoğunluğunu daha da artırmak için gideceği, bunun da daha fazla teşvik harcaması yapmasına olanak sağlayabileceği beklentisi ülke piyasalarında risk iştahının canlı kalmasında etkili oluyor.

TSMC, JAPONYA'DAKİ YENİ FABRİKASINDA 3 NANOMETRE ÇİPLER ÜRETECEK

Kurumsal tarafta ise Tayvanlı şirket TSMC'nin Japonya'da kuracağı fabrikaya yönelik haber akışı takip ediliyor. Tayvan basınındaki haberlere göre dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC'nin, Japonya'nın Kumamoto ilinde kuracağı ikinci fabrikada, ileri teknoloji 3 nanometre çipler üretecek.

Şirketin ikinci fabrikada daha az gelişmiş 6 ila 12 nanometre çipler yerine 3 nanometre incelikteki son teknoloji çiplerin üretilmesine karar verdiğine yönelik haberler dikkati çekerken, şirketin bu adımıyla yapay zeka ve otonom sürüş teknolojileri gibi alanlardaki artan gelişmiş çip talebine yanıt vermesi bekleniyor.

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da aralık ayı yıllık hane halkı harcamaları yüzde 2,6 azalışla beklentilerin altında gelirken, aralık ayına ilişkin öncü endeks 114,5 ile tahminleri geride bıraktı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 54.295 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 azalışla 5.089 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 4.069 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,3 kayıpla 26.559 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 artışla 83.380 puan seviyesinde bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Piyasalarda gözler ECB ve BoE’nin faiz kararına çevrildi Piyasalarda gözler ECB ve BoE'nin faiz kararına çevrildi 05 Şubat 2026 09:11
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 05 Şubat 2026 08:34
Kahve fiyatları 6 ayın dip seviyesine geriledi Kahve fiyatları 6 ayın dip seviyesine geriledi 05 Şubat 2026 08:23
Fed, bankalara yönelik stres testi senaryolarını açıkladı Fed, bankalara yönelik stres testi senaryolarını açıkladı 05 Şubat 2026 07:39
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 507 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 7 milyon 507 bin liraya yükseldi 04 Şubat 2026 16:48
Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri azaldı Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri azaldı 04 Şubat 2026 16:46
ABD’de özel sektör istihdamı arttı ABD'de özel sektör istihdamı arttı 04 Şubat 2026 16:27
Yen, dolar karşısında son iki haftanın en zayıf seviyesinde Yen, dolar karşısında son iki haftanın en zayıf seviyesinde 04 Şubat 2026 15:36
Sterlin, BOE faiz kararı öncesi euro karşısında 5 ayın zirvesinde! Sterlin, BOE faiz kararı öncesi euro karşısında 5 ayın zirvesinde! 04 Şubat 2026 15:32
Avro Bölgesi’nde enflasyon geriledi Avro Bölgesi'nde enflasyon geriledi 04 Şubat 2026 15:24
Piyasalarda gözler ABD’nin istihdam verilerinde Piyasalarda gözler ABD'nin istihdam verilerinde 04 Şubat 2026 09:05
Bitcoin’de satış baskısı güçleniyor: Risk algısı yeniden ön planda! Bitcoin’de satış baskısı güçleniyor: Risk algısı yeniden ön planda! 04 Şubat 2026 08:50
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.589,1400 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 13589,14 Yüksek 13589,14
Açılış
43,6242 Değişim 0,2785 Son veri saati:
Düşük 43,3537 Yüksek 43,6322
Açılış
51,5183 Değişim 0,1516 Son veri saati:
Düşük 51,3548 Yüksek 51,5064
Açılış
6.788,5810 Değişim 347,192 Son veri saati:
Düşük 6529,059 Yüksek 6876,251
Açılış
102,5141 Değişim 15,7536 Son veri saati:
Düşük 89,954 Yüksek 105,7076
Açılış
BİST En Aktif Hisseler