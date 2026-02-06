ABD istihdam verileri Fed’in faiz politikasında esnekliği artırıyor

Oluşturma Tarihi 06 Şubat 2026 09:47
ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşirken, Challenger raporu Ocak ayında işten çıkarma duyurularında ciddi bir artışa işaret etti.
Öte yandan JOLTS verileri açık iş pozisyonlarının azaldığını gösterdi.
Pantheon'dan Samuel Tombs, bu düşüşün "Fed'in önceliğini işgücü piyasasından enflasyona daha erken kaydırdığını" ortaya koyduğunu belirtti.
Tombs ayrıca, yapay zekânın giderek daha fazla şirketi yeni işe alımları ertelemeye yönlendirmiş olabileceğini söyledi.
CME FedWatch verilerine göre, Mart ayında Fed'in faizleri sabit tutma olasılığı yüzde 77'ye gerilerken, faiz indirimi olasılığı yüzde 9'dan yüzde 23'e yükseldi.