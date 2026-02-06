CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,4 yükselişle 15.062,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 06 Şubat 2026 09:42

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,68 azalışla 15.002,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 15.024,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 15.062,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, yapay zeka harcamalarının şirket karlılıklarına etkisine yönelik artan kaygılar ve ABD işgücü piyasasındaki soğuma sinyalleriyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.100 ve 15.200 puanın direnç, 15.000 ve 14.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Kahve fiyatları 6 ayın dip seviyesine geriledi Kahve fiyatları 6 ayın dip seviyesine geriledi 05 Şubat 2026 08:23
Fed, bankalara yönelik stres testi senaryolarını açıkladı Fed, bankalara yönelik stres testi senaryolarını açıkladı 05 Şubat 2026 07:39
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 507 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 7 milyon 507 bin liraya yükseldi 04 Şubat 2026 16:48
Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri azaldı Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri azaldı 04 Şubat 2026 16:46
ABD’de özel sektör istihdamı arttı ABD'de özel sektör istihdamı arttı 04 Şubat 2026 16:27
Yen, dolar karşısında son iki haftanın en zayıf seviyesinde Yen, dolar karşısında son iki haftanın en zayıf seviyesinde 04 Şubat 2026 15:36
Sterlin, BOE faiz kararı öncesi euro karşısında 5 ayın zirvesinde! Sterlin, BOE faiz kararı öncesi euro karşısında 5 ayın zirvesinde! 04 Şubat 2026 15:32
Avro Bölgesi’nde enflasyon geriledi Avro Bölgesi'nde enflasyon geriledi 04 Şubat 2026 15:24
Piyasalarda gözler ABD’nin istihdam verilerinde Piyasalarda gözler ABD'nin istihdam verilerinde 04 Şubat 2026 09:05
Bitcoin’de satış baskısı güçleniyor: Risk algısı yeniden ön planda! Bitcoin’de satış baskısı güçleniyor: Risk algısı yeniden ön planda! 04 Şubat 2026 08:50
BofA: Altın ve gümüşte dalgalanma sürecek BofA: Altın ve gümüşte dalgalanma sürecek 04 Şubat 2026 08:47
Goldman Sachs: Altında yukarı yönlü riskler güçleniyor Goldman Sachs: Altında yukarı yönlü riskler güçleniyor 04 Şubat 2026 08:38
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.589,1400 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 13589,14 Yüksek 13589,14
Açılış
43,6205 Değişim 0,2785 Son veri saati:
Düşük 43,3537 Yüksek 43,6322
Açılış
51,5242 Değişim 0,1516 Son veri saati:
Düşük 51,3548 Yüksek 51,5064
Açılış
6.810,8380 Değişim 347,192 Son veri saati:
Düşük 6529,059 Yüksek 6876,251
Açılış
103,0876 Değişim 15,7536 Son veri saati:
Düşük 89,954 Yüksek 105,7076
Açılış
BİST En Aktif Hisseler