İngiltere’deki siyasi belirsizlik sterlini baskıladı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın liderliğine ilişkin tartışmalar, sterlin üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Starmer'ın, Jeffrey Epstein ile bağlantılarını sürdürdüğü bilinen Lord Peter Mandelson'ı ABD büyükelçiliği görevine atadığını doğrulamasının ardından ülkedeki siyasi belirsizlikler yeniden ön plana çıktı.

ING analisti Chris Turner, başbakanlık ve hazine yönetiminde olası bir değişimin bu yıl sterlin açısından en önemli risk faktörlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Turner, eski başbakan yardımcısı Angela Rayner'ın muhtemel bir liderlik değişimi sonrası göreve gelmesinin, siyasette belirgin bir şekilde sola yönelimi temsil edeceğini ve bu durumun İngiltere'nin mali görünümüne dair endişeleri artırabileceğini vurguladı.

Bu gelişmelerin etkisiyle sterlin, dolar karşısında yüzde 0,35 değer kaybederek iki haftanın en düşük seviyesi olan 1,3602'ye geriledi.

Öte yandan İngiltere Merkez Bankası (BoE), bugün faiz kararını açıklayacak. Politika faizinde değişikliğe gidilmesi beklenmezken, karar metninde ve yönlendirmelerde verilecek mesajlar piyasalar tarafından yakından izlenecek. Aralık ayında yeniden hız kazanan enflasyonun, BoE'nin sıkı para politikasını sürdürmesinde etkili olacağı öngörülüyor.