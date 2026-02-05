Borsa günün ilk yarısında geriledi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,65 değer kaybederek 13.800,75 puana indi.

Oluşturma Tarihi 05 Şubat 2026 13:15

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 90,47 puan ve yüzde 0,65 düşüşle 13.800,75 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 91 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi ise yüzde 1,31 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,18 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen ise yüzde 1,62 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleri ve yazılım sektöründe satışların derinleşmesiyle negatif bir seyir izlenirken, yurt içinde BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki düşüşe paralel olarak endeks ağırlığı yüksek hisselerde yoğunlaşan satış baskısıyla günün ilk yarısını negatif bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve İngiltere'de İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

