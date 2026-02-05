CANLI BORSA
JPMorgan: Fed'den 2025'te faiz indirimi beklentisi zayıf

JPMorgan, istihdam piyasasındaki güçlü seyrin ve dezenflasyon sürecindeki yavaşlamanın etkisiyle, ABD Merkez Bankası’nın 2025 yılı boyunca faiz indirimi yapmasının olası olmadığını değerlendirdi. Banka, para politikasında gevşemenin ancak işgücü piyasasında belirgin bir zayıflama ya da enflasyonda kayda değer bir düşüş yaşanması halinde gündeme gelebileceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 05 Şubat 2026 13:30

JPMorgan Başekonomisti Michael Feroli, aralık ayına ilişkin istihdam verilerinin işgücü piyasasına yönelik endişeleri hafiflettiğini ve işsizlik oranının yüzde 4,4'e gerilemesiyle birlikte Fed'in bu yıl faiz indirimi yapmasının beklenmediğini ifade etti.

JPMorgan, politika faizinin yer aldığı fonlama aralığının 2025 yılı boyunca yüzde 3,5–3,75 seviyesinde tutulacağını öngörürken, 2027'nin üçüncü çeyreğinde 25 baz puanlık bir artışla üst bandın yüzde 4'e yükseltileceği tahmininde bulundu.

Feroli, işgücü piyasasında yeniden bir zayıflama ya da enflasyonda belirgin bir gerileme görülmesi durumunda Fed'in bu yıl içinde gevşemeye gidebileceğini, ancak ikinci çeyrekte işgücü piyasasının sıkı kalmasını ve dezenflasyon sürecinin yavaş seyretmesini beklediklerini dile getirdi.

Öte yandan Feroli, Kevin Warsh'ın bu yıl faiz indirimlerini destekleyebileceğini ancak ilerleyen dönemde daha şahin bir duruş benimseyebileceğini öngördü. Warsh'ın Fed başkanı olması halinde, politika kurulunu faiz indirimine ikna etmesinin kolay olmayacağını da vurguladı.

Feroli ayrıca, Fed bilançosunun küçültülmesi konusunda Warsh'ın daha etkin bir rol oynayabileceğini belirtirken, daha küçük bir bilanço ile faizlerin düşeceği yönündeki görüşe temkinli yaklaştı. Aksine, bu sürecin uzun vadeli faizler üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabileceğini ifade etti.

