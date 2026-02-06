CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Hindistan Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Hindistan Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Hindistan Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25 seviyesinde sabit bıraktı. Banka, artan küresel risklere rağmen enflasyon ve ekonomik büyüme görünümünün olumlu seyrettiğini vurgulayarak, para politikasında temkinli ve nötr duruşun devam edeceğini duyurdu.

Oluşturma Tarihi 06 Şubat 2026 08:18

Hindistan Merkez Bankası (RBI), Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 5,25 seviyesinde sabit bıraktı. Karar oy birliğiyle alınırken, Merkez Bankası mevcut para politikası duruşunun nötr olarak devam edeceğini duyurdu.

RBI'den yapılan açıklamada, küresel ekonomide dış risklerin arttığına dikkat çekildi. Ancak son dönemde imzalanan ticaret anlaşmalarının ekonomik görünüm açısından olumlu bir etkisi olduğuna işaret edildi ve bu gelişmelerin Hindistan ekonomisinin dayanıklılığını desteklediği vurgulandı.

Merkez Bankası, yakın vadede enflasyon ve büyüme görünümünün genel olarak olumlu seyrettiğini belirtti. 2026'nın ilk ve ikinci çeyreklerine ilişkin tüketici enflasyonu tahminlerinin sınırlı ölçüde yukarı yönlü revize edildiği, bunun değerli metallerdeki fiyat hareketlerinden kaynaklandığı kaydedildi. Buna rağmen enflasyonun genel seyrinin ılımlı kalmasının beklendiği ifade edildi.

RBI Başkanı, çekirdek enflasyonun düşük seviyelerde seyrettiğini ve temel fiyat baskılarının sınırlı olduğunu belirterek, para politikasında temkinli yaklaşımın süreceğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca ekonomik faaliyetlerin önümüzdeki yıl boyunca güçlü kalmasının öngörüldüğü, iç talep ve genel ekonomik koşulların büyümeyi desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

İlginizi Çekebilir
Fed, bankalara yönelik stres testi senaryolarını açıkladı Fed, bankalara yönelik stres testi senaryolarını açıkladı 05 Şubat 2026 07:39
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 507 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 7 milyon 507 bin liraya yükseldi 04 Şubat 2026 16:48
Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri azaldı Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri azaldı 04 Şubat 2026 16:46
ABD’de özel sektör istihdamı arttı ABD'de özel sektör istihdamı arttı 04 Şubat 2026 16:27
Yen, dolar karşısında son iki haftanın en zayıf seviyesinde Yen, dolar karşısında son iki haftanın en zayıf seviyesinde 04 Şubat 2026 15:36
Sterlin, BOE faiz kararı öncesi euro karşısında 5 ayın zirvesinde! Sterlin, BOE faiz kararı öncesi euro karşısında 5 ayın zirvesinde! 04 Şubat 2026 15:32
Avro Bölgesi’nde enflasyon geriledi Avro Bölgesi'nde enflasyon geriledi 04 Şubat 2026 15:24
Piyasalarda gözler ABD’nin istihdam verilerinde Piyasalarda gözler ABD'nin istihdam verilerinde 04 Şubat 2026 09:05
Bitcoin’de satış baskısı güçleniyor: Risk algısı yeniden ön planda! Bitcoin’de satış baskısı güçleniyor: Risk algısı yeniden ön planda! 04 Şubat 2026 08:50
BofA: Altın ve gümüşte dalgalanma sürecek BofA: Altın ve gümüşte dalgalanma sürecek 04 Şubat 2026 08:47
Goldman Sachs: Altında yukarı yönlü riskler güçleniyor Goldman Sachs: Altında yukarı yönlü riskler güçleniyor 04 Şubat 2026 08:38
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 345 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 7 milyon 345 bin liraya çıktı 03 Şubat 2026 16:53
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.589,1400 Değişim 388,71 Son veri saati:
Düşük 13589,14 Yüksek 13977,85
Açılış
43,6179 Değişim 0,2785 Son veri saati:
Düşük 43,3537 Yüksek 43,6322
Açılış
51,5293 Değişim 0,1516 Son veri saati:
Düşük 51,3548 Yüksek 51,5064
Açılış
6.754,7250 Değişim 268,519 Son veri saati:
Düşük 6529,059 Yüksek 6797,578
Açılış
102,1767 Değişim 14,1316 Son veri saati:
Düşük 89,954 Yüksek 104,0856
Açılış
BİST En Aktif Hisseler