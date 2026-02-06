CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları bölgede açıklanan faiz kararları sonrasında karışık bir seyir izliyor.

AA

Oluşturma Tarihi 06 Şubat 2026 13:02

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 610,2 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artışla 17.782 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 24.464 puandan işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 azalışla 10.278 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 45.570 puandan, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,5 değer kaybıyla 8.196 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda yapay zeka harcamalarının şirket karlılıklarına etkisine yönelik artan kaygılar ve ABD iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleriyle karışık bir seyir izlenirken, Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini sabit tutması yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

Bölgede ECB, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutarken, ECB Başkanı Christine Lagarde, düzenlediği basın toplantısında, enflasyonun ECB'nin orta vadeli hedefi olan yüzde 2'ye geri döneceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Lagarde, bankanın döviz kuruna yönelik bir hedefi bulunmadığını ancak kurlardaki gelişmelerin ekonomik görünüm ve enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini vurguladı.

Öte yandan, İngiltere'de BoE politika faizini yüzde 3,75'te sabit tutarken, yıl içinde faiz indirimlerinin olabileceğinin sinyalini verdi.

BoE Başkanı Andrew Bailey, İngiltere'de enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesine bir yıl daha erken ulaşacağını öngördüklerini belirterek, enflasyonun bu seviyede sürdürülebilir şekilde kalmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Analistler, Avrupa tarafında enflasyonla mücadelede şahin tutumun hala sürdüğünü ifade ederken, yıl içinde savunma giderleri kaynaklı harcamalar ve bölgesel gelişmelerin bölge merkez bankalarının tutumlarında ayrışmaları tetikleyebileceğini söyledi.

Bunlarla birlikte bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'nın ihracatı Aralık 2025'te bir önceki aya göre yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Kasım 2025'te ABD'ye yapılan ihracat yüzde 8,9 artarken, Aralık 2024 ile karşılaştırıldığında takvimsel ve mevsimsel olarak düzeltilmiş bazda yüzde 12,9 düşüş gösterdi.

Buna karşılık, Almanya'da sanayi üretimi Aralık 2025'te bir önceki aya göre yüzde 1,9 azalarak beklentilerin altında kaldı.

Bu gelişmenin ABD'nin çoğu Avrupa Birliği malına uyguladığı yüzde 15'lik gümrük vergisinin ihracatı olumsuz etkilemesinden kaynaklandığını belirtirten analistler, sanayi üretiminindeki düşüşün söz konusu sektörün toparlanacağına dair beklentileri zayıflattığını ifade etti.

Kurumsal tarafta ise Fransız-İtalyan otomobil üreticisi Stellantis elektrikli araç geliştirme planlarını küçültüp iş modelini "yeniden yapılandırdığı" için geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık 22,2 milyar avro gider kaydettiğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
Fitch Ratings’ten Türkiye Varlık Fonu kararı Fitch Ratings’ten Türkiye Varlık Fonu kararı 05 Şubat 2026 09:51
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 05 Şubat 2026 09:33
Dolar/yen paritesinde yukarı yönlü eğilim sürüyor Dolar/yen paritesinde yukarı yönlü eğilim sürüyor 05 Şubat 2026 09:17
Piyasalarda gözler ECB ve BoE’nin faiz kararına çevrildi Piyasalarda gözler ECB ve BoE'nin faiz kararına çevrildi 05 Şubat 2026 09:11
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 05 Şubat 2026 08:34
Kahve fiyatları 6 ayın dip seviyesine geriledi Kahve fiyatları 6 ayın dip seviyesine geriledi 05 Şubat 2026 08:23
Fed, bankalara yönelik stres testi senaryolarını açıkladı Fed, bankalara yönelik stres testi senaryolarını açıkladı 05 Şubat 2026 07:39
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 507 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 7 milyon 507 bin liraya yükseldi 04 Şubat 2026 16:48
Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri azaldı Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri azaldı 04 Şubat 2026 16:46
ABD’de özel sektör istihdamı arttı ABD'de özel sektör istihdamı arttı 04 Şubat 2026 16:27
Yen, dolar karşısında son iki haftanın en zayıf seviyesinde Yen, dolar karşısında son iki haftanın en zayıf seviyesinde 04 Şubat 2026 15:36
Sterlin, BOE faiz kararı öncesi euro karşısında 5 ayın zirvesinde! Sterlin, BOE faiz kararı öncesi euro karşısında 5 ayın zirvesinde! 04 Şubat 2026 15:32
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.508,5000 Değişim 159,14 Son veri saati:
Düşük 13468,87 Yüksek 13628,01
Açılış
43,6228 Değişim 0,2785 Son veri saati:
Düşük 43,3537 Yüksek 43,6322
Açılış
51,4852 Değişim 0,1516 Son veri saati:
Düşük 51,3548 Yüksek 51,5064
Açılış
6.818,0070 Değişim 347,192 Son veri saati:
Düşük 6529,059 Yüksek 6876,251
Açılış
103,8064 Değişim 15,7536 Son veri saati:
Düşük 89,954 Yüksek 105,7076
Açılış
BİST En Aktif Hisseler