İspanya'da sanayi üretimi geriledi

İspanya’da sanayi üretimi aylık bazda %2,5 azalarak piyasanın %0,5’lik daralma beklentisinin üzerinde bir gerileme gösterdi.

Oluşturma Tarihi 06 Şubat 2026 13:08

İspanya'da sanayi üretimi aralık ayında düşüş kaydetti. Mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi aylık bazda %2,5 azalarak piyasanın %0,5'lik daralma beklentisinin üzerinde bir gerileme gösterdi. Önceki aya ilişkin veri ise %1,1 artış olarak revize edildi.

Yıllık bazda mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi %0,3 düşüşle %2,5'lik artış beklentisinin belirgin şekilde altında gerçekleşti. Bir önceki ayın yıllık verisi %4,6 artış yönünde revize edilirken, takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretimi yıllık bazda %2,8 artarak önceki aya kıyasla hızlanma sergiledi.

