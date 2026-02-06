CANLI BORSA
Almanya'nın ihracatı arttı

Almanya'nın ihracatı, ABD'nin gümrük vergileri ve Çin ile artan rekabete rağmen 2025'te yüzde 0,9 yükseldi.

Oluşturma Tarihi 06 Şubat 2026 14:14

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin 2025 yılı geneli ve aralık ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, Aralık 2025'te bir önceki aya kıyasla yüzde 4 artarak 133,3 milyar avro oldu. Piyasa beklentisi, ihracatın aralıkta aylık yüzde 1 artması yönündeydi. Söz konusu artış, Ekim 2021'den bu yana görülen en büyük aylık yükseliş olarak kayıtlara geçti. Aralıkta ithalat ise yüzde 1,4 artarak 116,2 milyar avroya çıktı.

Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 13,6 milyar avro olarak gerçekleşti. Aralık 2024'te söz konusu fazla 19,8 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Aralık ayı ihracatının 58 milyar avroluk kısmı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 56,8 milyar avroluk bölümü de AB ülkelerinden gerçekleştirildi. Kasım ayına kıyasla AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 3,1, bu ülkelerden yapılan ithalat ise yüzde 1,7 arttı.

Destatis verilerine göre, ABD'ye ihracat Kasım 2025'e kıyasla yüzde 8,9 artarak 11,8 milyar avroya yükseldi. Çin'e ihracat yüzde 10,7 artarak 7,2 milyar avroya ulaşırken; Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 14,6 yükselerek 6,9 milyar avroya çıktı.

2025 YILI VERİLERİ

Almanya'nın ihracatı; ABD'nin gümrük vergileri ve Çin ile artan rekabete rağmen 2025'te yüzde 0,9 yükseldi. Yıl genelinde toplam ihracat yüzde 0,9 artışla 1 trilyon 563 milyar avroya yükselirken, ithalat yüzde 4,3 artarak 1 trilyon 362,5 milyar avro oldu.

Ülkenin mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmamış ihracatı geçen yıl yüzde 0,9, ithalatı ise yüzde 4 arttı.

Almanya'nın 2025'te toplam dış ticaret fazlası ise bir önceki yıla göre gerileyer ek 200,4 milyar avro oldu. 2024'te bu fazla 242,9 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Ddış ticaret hacmi geçen yıl 251,8 milyar avroya ulaşan Çin, ABD'yi (240,5 milyar avro) geride bırakarak Almanya'nın en önemli ticari ortağı ünvanını geri kazandı.

