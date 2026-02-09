Petrol fiyatları, jeopolitik risklerin azalmasıyla geriledi

Ortadoğu'da tansiyonun düşmesine paralel olarak arz kesintisi riskinin azalması, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Brent petrol varil başına 67 dolar seviyesine doğru gerilerken, ABD ham petrolü (WTI) yaklaşık 63 dolar düzeyinde işlem gördü. Brent petrol, geçen hafta da yaklaşık yüzde 4 oranında değer kaybetmişti.

Fiyatlardaki gerilemede, İran ile ABD arasında Umman'da gerçekleştirilen ve Tahran yönetimi tarafından "ilerleme sağlayan bir adım" olarak değerlendirilen görüşmeler etkili oldu. ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırmasına karşın Başkan Donald Trump, diplomatik sürecin devam edeceğini ve hafta başında yeni bir temasın planlandığını açıkladı. Trump'ın ayrıca 11 Şubat'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesinin beklendiği, İran'la ticaret yapan ülkelere yönelik yeni bir gümrük tarifesi paketi üzerinde çalışıldığı bildirildi.

Ham petrol fiyatları, 2026 yılı başından itibaren jeopolitik riskler ve Kazakistan başta olmak üzere bazı bölgelerde yaşanan arz kesintileri nedeniyle yükseliş eğilimi göstermişti. Ancak İran ile ABD arasında ilerleme sinyallerinin gelmesi, geçen hafta fiyatların yön değiştirmesine yol açtı.

Öte yandan piyasa oyuncuları, Hindistan'a yönelik petrol akışlarını da yakından izliyor. Trump, Hindistan'ın bir ticaret anlaşması çerçevesinde Rusya'dan ham petrol alımını durdurmayı kabul ettiğini öne sürerken, Yeni Delhi yönetimi bu iddiayı doğrudan doğrulamadı ve enerji güvenliğinin öncelikli olmaya devam ettiğini vurguladı. Analistler, Hindistan'ın Rus petrolü alımlarını azaltması halinde Moskova'nın yeni alıcılar bulmak için daha yüksek indirimler sunabileceğini, aksi durumda ise küresel arz dengesinin sıkılaşabileceğini belirtiyor.