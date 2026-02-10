CANLI BORSA
Artan arz ve çin etkisiyle demir cevheri fiyatlarında gerileme beklentisi

Piyasada arzın yükselmesi ve Çin’in çelik ihracatını azaltmasının etkisiyle demir cevheri fiyatlarının bu yıl ton başına 90 dolar seviyelerine düşmesi öngörülüyor.

ANZ Group, demir cevheri piyasasının 2026 yılında artan arz ve Çin'in çelik ihracatındaki zayıflama nedeniyle baskı altında kalacağını öngörüyor. Banka, yılın ilerleyen dönemlerinde fiyatların ton başına 90 dolar seviyelerine gerilemesini bekliyor.

Analistler Daniel Hynes ve Soni Kumari imzasıyla yayımlanan değerlendirmede, deniz yoluyla taşınan küresel arzın 2026'da yaklaşık 45 milyon ton artacağı tahmin edildi. Söz konusu artışta Avustralya ve Brezilya başı çekerken, Gine'deki Simandou projesinin arz artışına yaklaşık 15 milyon tonla sınırlı katkı sağlaması öngörülüyor.

Raporda, Çin'in çelik ihracatının ise tarifeler, Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamında artan maliyetler ve ihracat lisanslaması gibi unsurlar nedeniyle keskin bir düşüş yaşayacağı belirtildi. Çin'de gayrimenkul sektörüne bağlı çelik talebindeki gerilemenin sürdüğü, altyapı ve imalat kaynaklı talebin ise bu kaybı ancak kısmen telafi edebildiği ifade edildi.

Analistler, kısa vadede arz tarafındaki riskler nedeniyle demir cevheri fiyatlarının yılın ilk çeyreğinde ton başına yaklaşık 100 dolar seviyelerinde tutunabileceğini, ancak temel göstergelerdeki zayıflamayla birlikte ilerleyen dönemde düşüş eğilimine gireceğini kaydetti.

