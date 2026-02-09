Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Topluluğu mali kriz nedeniyle faaliyetlerini durdurdu

CEMAC tarafından yapılan açıklamada, kurumun mali kaynaklarının kritik seviyeye düştüğü ve bu nedenle zorunlu olmayan tüm faaliyetlerin durdurulduğu belirtildi.

Mevcut mali durumun, CEMAC'ın günlük işleyişini ve operasyonel kapasitesini doğrudan etkilediği vurgulanan açıklamada, krizin temel nedeninin, topluluğun ana gelir kaynağı olan entegrasyon vergisinin üye ülkeler tarafından yeterli ve düzenli şekilde aktarılmaması olduğu kaydedildi.

Açıklamada, sadece acil ve stratejik faaliyetlerin sürdürülmesine devam edileceği belirtildi.

CEMAC, Kamerun, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Gabon ve Ekvator Ginesi'nden oluşan 6 Orta Afrika ülkesini kapsayan bölgesel bir örgüt niteliği taşıyor.

CEMAC, üye ülkeler arasında ortak pazar oluşturmak, malların, hizmetlerin ve kişilerin serbest dolaşımını sağlamak, CFA frangı üzerinden istikrarı güçlendirmek ve bölgesel kalkınmayı hızlandırmak amacıyla 1994'de kurulmuştu.