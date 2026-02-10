Goldman Sachs’tan dolar/yen için yukarı yönlü risk uyarısı

ABD dolarında küresel ölçekte sınırlı bir zayıflama görülse de Goldman Sachs analistleri, Japonya'daki seçim sonuçlarının kamu harcamalarının artacağı beklentisini güçlendirmesiyle dolar/yen paritesinde yukarı yönlü risklerin öne çıktığını değerlendiriyor.

Banka, Japonya'nın gevşek maliye politikası duruşunun yen üzerinde ek baskı yaratacağını, yeterli getiri sunmayan para biriminden sermaye çıkışlarını hızlandırarak zayıflamayı derinleştirebileceğini öngörüyor. Bu çerçevede, USD/JPY paritesinde zımni oynaklığın yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.

Goldman Sachs stratejistleri, dolar/yen paritesinin 160 seviyesine ulaşabileceği ve hatta bu eşiğin üzerine çıkabileceği bir alanın oluştuğuna dikkat çekiyor. Paritede bu seviyelere doğru kalıcı bir hareketin, Japon yetkililerin resmi döviz piyasası müdahalesi riskini belirgin biçimde artıracağı ifade ediliyor.

Bununla birlikte analistler, olası bir müdahalenin yenin değer kaybını tamamen durdurmasının düşük bir ihtimal olduğunu, daha çok kısa vadede yatırımcı pozisyonlarını temkinli hale getirerek yükseliş hızını sınırlayabileceği uyarısında bulunuyor.