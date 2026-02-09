Çin, finans kuruluşlarını ABD tahvillerinde risk uyarısıyla uyardı

Çinli yetkililer, bankaları ABD Hazine tahvillerindeki yüksek pozisyonlarını sınırlamaya çağırdı. Talimatın, Çin'in elindeki tahvilleri kapsamadığı bildirildi. Kaynaklar, uyarının jeopolitik veya ABD'nin kredi güvenliğiyle ilgili olmadığını, piyasa riskini çeşitlendirme amacı taşıdığını belirtti.

Eylül itibarıyla Çin bankaları yaklaşık 298 milyar dolar değerinde dolar cinsinden tahvil tutuyor, bunların ne kadarının ABD Hazine tahvili olduğu net değil. Çin'in toplam ABD Hazine tahvili stoku, 2013'teki zirveden bu yana yarıya düşerek Kasım ayında 683 milyar dolara geriledi.

Yetkililerin büyüklük veya zamanlama konusunda spesifik bir hedef belirtmediği vurgulanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Şi Cinping ile telefon görüşmesi yapmış ve Nisan'da Pekin'de bir zirve planladığını duyurmuştu.