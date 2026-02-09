Goldman Sachs’tan hisse piyasaları için dalgalanma uyarısı

Goldman Sachs'a göre, cuma günü toparlanarak hafta ortasında yaşanan sert kayıpların büyük bölümünü telafi eden ABD hisse senetleri, bu hafta trend izleyen algoritmik fonların ek satış baskısıyla karşılaşabilir.

Bankanın değerlendirmesinde, S&P 500 Endeksi'nin, vadeli ve opsiyon piyasalarında işlem yapan CTA'lerin (Emtia Ticaret Danışmanları) hisse satışlarını tetikleyen seviyelerin üzerine çıktığı belirtilirken; borsa yönünü temel göstergelerden ziyade fiyat hareketlerine göre izleyen bu sistematik stratejilerin önümüzdeki günlerde de net satıcı konumunda kalmasının beklendiği ifade edildi.

Goldman Sachs, bu hafta yaşanabilecek yeni bir geri çekilmenin yaklaşık 33 milyar dolarlık satışa yol açabileceğini öngörüyor. Banka verilerine göre baskının sürmesi ve S&P 500'ün 6.707 seviyesinin altına gerilemesi durumunda, önümüzdeki ay ilave 80 milyar dolarlık sistematik satış gündeme gelebilir.

Analizde, piyasaların yatay seyretmesi halinde bile CTA'lerin bu hafta yaklaşık 15,4 milyar dolarlık ABD hissesi satmasının beklendiği, endekslerde yükseliş görülmesi durumunda ise satış tutarının yaklaşık 8,7 milyar dolar seviyesinde olabileceği kaydedildi.

Goldman ekibinden Gail Hafif ve Lee Coppersmith'in de imzasını taşıyan ve cuma günü müşterilerle paylaşılan notta, riskin hızlı şekilde dağıtılamamasının gün içi fiyat hareketlerini daha oynak hale getirdiği ve piyasalarda istikrarın sağlanmasını geciktirdiği vurgulandı. Analistler, yatırımcıları dalgalı bir sürece hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.