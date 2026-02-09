BoJ faiz artışlarını beklenenden daha hızlı yapabilir

Yayınlanan bültende, BoJ'un nisan ayında bir faiz artışına gitmesinin ve politika faizi %2 seviyesine ulaşana kadar her dört ila beş ayda bir para politikasını sıkılaştırmasının olası olduğu ifade ediliyor. Ayrıca değerlendirmede, döviz piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak bir sonraki faiz artışının mart ayına öne çekilebileceği ihtimalinin de masada olduğu belirtiliyor.

Öte yandan USD/JPY paritesi 156,87 seviyelerinde seyrederken, Japon yetkililer yen üzerindeki aşırı oynaklığa karşı gerekli müdahaleleri yapmaya hazır oldukları yönündeki uyarılarını yinelemeye devam ediyor.