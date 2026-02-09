Borsa günün ilk yarısında yükseldi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,86 değer kazanarak 13.774,09 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 252,13 puan ve yüzde 1,86 artışla 13.774,09 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 96,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,25, holding endeksi ise yüzde 2,44 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 3,76 ile madencilik, tek düşen ise yüzde 7,4 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentileri ve jeopolitik risklerdeki azalmayla birlikte pozitif bir seyir izliyor.

Yurt içinde de BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını küresel piyasalara paralel genele yayılan alımlarla birlikte alıcılı bir seyirde tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.850 ve 13.950 puanın direnç, 13.650 ve 12.550 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

