Wells Fargo, altın fiyat tahminlerini büyük ölçüde yükseltti

Küresel piyasalarda güvenli liman talebi güçlü seyrini sürdürürken, ABD merkezli Wells Fargo bankası altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini önemli ölçüde yukarı yönlü revize etti.

Banka, daha önce ons başına 4.500–4.700 dolar aralığında öngördüğü yıl sonu altın fiyat hedefini 6.100–6.300 dolar bandına çekti.

Mevcut spot fiyatların yaklaşık 4.961 dolar seviyesinde olduğu dikkate alındığında, Wells Fargo'nun tahminine göre altın, yıl sonuna kadar yüzde 23–27 civarında bir değer artışı potansiyeline sahip.