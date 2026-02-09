CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Wells Fargo, altın fiyat tahminlerini büyük ölçüde yükseltti

Wells Fargo, altın fiyat tahminlerini büyük ölçüde yükseltti

ABD merkezli Wells Fargo, altın fiyat tahminlerini yukarı yönlü olarak revize etti. Banka, daha önce ons başına 4.500–4.700 dolar aralığında öngördüğü yıl sonu altın fiyat hedefini 6.100–6.300 dolar bandına çekti.

Oluşturma Tarihi 09 Şubat 2026 09:54

Küresel piyasalarda güvenli liman talebi güçlü seyrini sürdürürken, ABD merkezli Wells Fargo bankası altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini önemli ölçüde yukarı yönlü revize etti.

Banka, daha önce ons başına 4.500–4.700 dolar aralığında öngördüğü yıl sonu altın fiyat hedefini 6.100–6.300 dolar bandına çekti.

Mevcut spot fiyatların yaklaşık 4.961 dolar seviyesinde olduğu dikkate alındığında, Wells Fargo'nun tahminine göre altın, yıl sonuna kadar yüzde 23–27 civarında bir değer artışı potansiyeline sahip.

İlginizi Çekebilir
ABD Hazine Bakanı: İranlı liderler dışarıya para aktarıyor ABD Hazine Bakanı: İranlı liderler dışarıya para aktarıyor 06 Şubat 2026 08:12
Amazon’a 59 milyon avro ceza! Amazon'a 59 milyon avro ceza! 05 Şubat 2026 14:37
JPMorgan: Fed’den 2025’te faiz indirimi beklentisi zayıf JPMorgan: Fed’den 2025’te faiz indirimi beklentisi zayıf 05 Şubat 2026 13:30
İngiltere’deki siyasi belirsizlik sterlini baskıladı İngiltere’deki siyasi belirsizlik sterlini baskıladı 05 Şubat 2026 13:26
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 05 Şubat 2026 13:15
Tether 2025’te rekor büyüme ve güçlü finansal performans gösterdi Tether 2025’te rekor büyüme ve güçlü finansal performans gösterdi 05 Şubat 2026 10:53
Malezya, elektronik atık ithalatını yasakladı Malezya, elektronik atık ithalatını yasakladı 05 Şubat 2026 10:48
Fed’in güveni sarsılıyor Fed’in güveni sarsılıyor 05 Şubat 2026 10:27
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 05 Şubat 2026 10:07
Stifel’den Bitcoin uyarısı: Fiyatlar 38 bin doları görebilir Stifel’den Bitcoin uyarısı: Fiyatlar 38 bin doları görebilir 05 Şubat 2026 10:03
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 05 Şubat 2026 10:02
Fitch Ratings’ten Türkiye Varlık Fonu kararı Fitch Ratings’ten Türkiye Varlık Fonu kararı 05 Şubat 2026 09:51
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.521,9600 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 13521,96 Yüksek 13521,96
Açılış
43,6219 Değişim 0,4324 Son veri saati:
Düşük 43,2442 Yüksek 43,6766
Açılış
51,7528 Değişim 0,2807 Son veri saati:
Düşük 51,4713 Yüksek 51,752
Açılış
7.056,3010 Değişim 159,077 Son veri saati:
Düşük 6916,698 Yüksek 7075,775
Açılış
114,3279 Değişim 7,2521 Son veri saati:
Düşük 108,4863 Yüksek 115,7384
Açılış
BİST En Aktif Hisseler