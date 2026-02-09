CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Kevin Warsh’ın Fed-Hazine planı Washington’da tartışma yarattı

Kevin Warsh’ın Fed-Hazine planı Washington’da tartışma yarattı

ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için adı geçen Kevin Warsh, Fed ile Hazine Bakanlığı arasındaki ilişkiye dair yaklaşımıyla başkentte yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Warsh’ın, para ve maliye politikası arasındaki sınırları yeniden tanımlamayı amaçlayan önerisi, adaylık sürecinin en kritik ancak en belirsiz konularından biri olarak öne çıkıyor.

Oluşturma Tarihi 09 Şubat 2026 09:27

ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için adı geçen Kevin Warsh, II. Dünya Savaşı sonrası devlet tahvili faizlerine getirilen tavanların kaldırılmasını ve Fed'in bağımsızlığının güçlendirilmesini sağlayan "1951 Fed–Hazine Anlaşması"nın temel ilkelerinin günümüz koşullarında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Ona göre, küresel finansal kriz ve pandemi dönemlerinde uygulanan geniş kapsamlı tahvil alım programları, Fed'in kamu borçlanmasını doğrudan finanse etmeme yönündeki tarihsel sınırlarını giderek belirsizleştirdi.

Ancak Warsh'ın önerisinin detayları hâlâ net değil. Ne Warsh ne de ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, olası yeni Fed–Hazine çerçevesinin nasıl işleyeceğine dair somut bir plan açıklamadı. Warsh, yalnızca böyle bir güncellemenin, Fed bilançosunun hedefleri ile Hazine'nin borçlanma programları arasındaki ilişkinin daha açık tanımlanmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Bu belirsizlik, olası bir Warsh dönemi için para ve maliye politikası dengesinin nasıl kurulacağına dair soru işaretlerini artırıyor. Uzmanlar, Fed'in bağımsızlığı ile Hazine'nin artan borç ihtiyacı arasındaki olası yeni dengenin yalnızca ABD piyasaları değil, küresel finans sistemi üzerinde de belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor.

İlginizi Çekebilir
JPMorgan: Fed’den 2025’te faiz indirimi beklentisi zayıf JPMorgan: Fed’den 2025’te faiz indirimi beklentisi zayıf 05 Şubat 2026 13:30
İngiltere’deki siyasi belirsizlik sterlini baskıladı İngiltere’deki siyasi belirsizlik sterlini baskıladı 05 Şubat 2026 13:26
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 05 Şubat 2026 13:15
Tether 2025’te rekor büyüme ve güçlü finansal performans gösterdi Tether 2025’te rekor büyüme ve güçlü finansal performans gösterdi 05 Şubat 2026 10:53
Malezya, elektronik atık ithalatını yasakladı Malezya, elektronik atık ithalatını yasakladı 05 Şubat 2026 10:48
Fed’in güveni sarsılıyor Fed’in güveni sarsılıyor 05 Şubat 2026 10:27
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 05 Şubat 2026 10:07
Stifel’den Bitcoin uyarısı: Fiyatlar 38 bin doları görebilir Stifel’den Bitcoin uyarısı: Fiyatlar 38 bin doları görebilir 05 Şubat 2026 10:03
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 05 Şubat 2026 10:02
Fitch Ratings’ten Türkiye Varlık Fonu kararı Fitch Ratings’ten Türkiye Varlık Fonu kararı 05 Şubat 2026 09:51
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 05 Şubat 2026 09:33
Dolar/yen paritesinde yukarı yönlü eğilim sürüyor Dolar/yen paritesinde yukarı yönlü eğilim sürüyor 05 Şubat 2026 09:17
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.521,9600 Değişim 225,40 Son veri saati:
Düşük 13402,61 Yüksek 13628,01
Açılış
43,6237 Değişim 0,4324 Son veri saati:
Düşük 43,2442 Yüksek 43,6766
Açılış
51,7204 Değişim 0,2728 Son veri saati:
Düşük 51,4713 Yüksek 51,7441
Açılış
7.066,0830 Değişim 159,077 Son veri saati:
Düşük 6916,698 Yüksek 7075,775
Açılış
115,4074 Değişim 7,2521 Son veri saati:
Düşük 108,4863 Yüksek 115,7384
Açılış
BİST En Aktif Hisseler