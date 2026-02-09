Takaichi’nin zaferi sonrası dolar, yen karşısında geriledi

CANLI BORSA
Dolar, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin pazar günü yapılan seçimdeki büyük zaferinin ardından yen karşısında geriledi. USD/JPY paritesi yüzde 0,44 düşüşle 156,41 seviyesine indi.

Oluşturma Tarihi 09 Şubat 2026 10:58

ING ekonomisti Min Joo Kang, yayımladığı notta, Takaichi'nin zaferinin "sorumlu ancak genişlemeci mali harcamaları ve Japonya odaklı dış politikasını güçlendireceğini" belirterek, "Şimdilik risk iştahı piyasada etkili olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Doların önde gelen para birimleri karşısındaki performansını ölçen DXY endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 97,379 seviyesine geriledi. Yen'in güçlenmesi, yatırımcıların Takaichi'nin güçlü siyasi yetkilerinin ekonomi politikalarına etkilerini fiyatlamasıyla bağlantılı görülüyor.

