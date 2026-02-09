ABD Hazine Bakanı Bessent: Altındaki dalgalanmanın kaynağı Çin

CANLI BORSA
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, altın piyasasında geçen hafta görülen fiyat hareketlerinin, Çin’de uygulamaya alınan işlem sıkılaştırmalarından kaynaklandığını ifade etti.

Oluşturma Tarihi 09 Şubat 2026 09:16

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçen hafta altın piyasasında görülen sert dalgalanmaların Çinli yatırımcıların marji sıkılaştırmasından kaynaklandığını belirtti. Fox News'e konuşan Bessent, Çin'de piyasa koşullarının "biraz kontrolden çıktığını" ve yetkililerin bu nedenle müdahale etmek zorunda kaldığını söyledi.

Bessent, değerli metallerdeki rallinin spekülatif alımlar, jeopolitik gerilimler ve Fed'in bağımsızlığına dair endişelerle güçlendiğini, ancak geçen hafta aniden tersine döndüğünü kaydetti. Piyasalardaki oynaklık doların ocak ayı başından bu yana ilk haftalık kazancını elde etmesine katkı sağlarken, Dow Jones Sanayi Endeksi 50 bin puanın üzerine çıktı.

Fed politikasına da değinen Bessent, merkez bankasının bilanço küçültme adımlarında temkinli olmasını beklediğini ve yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın bağımsız kararlar alacağını vurguladı. Warsh'ın, Trump'ın faiz politikası yönlendirmelerine uymaması durumunda uygulanacak adımların Başkan tarafından belirleneceğini söyledi.

