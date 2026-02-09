VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

CANLI BORSA
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat haftaya yüzde 1,14 yükselişle 15.170,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 09 Şubat 2026 09:33

Cuma günü yatay seyreden şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,02 azalışla 14.999,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yükselişe geçerek 15.089,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 1,14 üzerinde 15.170,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Japonya'da Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Partinin (LDP) erken seçimi tarihi farkla kazanması ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentilerle haftaya pozitif başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.300 ve 15.400 puanın direnç, 15.100 ve 15.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

