Avrupa'da doğal gaz fiyatları geriledi

Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre, Avrupa Birliği genelinde doğal gaz depolarının doluluk oranı kapasitenin yüzde 37,08'ine geriledi. Bu seviye, son beş yıllık ortalamanın belirgin şekilde altında bulunuyor. Ülke bazında bakıldığında, Almanya'da depolar yüzde 27,37 doluluk oranına sahipken, Fransa'da yüzde 27,36, İtalya'da yüzde 53,90 ve Hollanda'da yüzde 20,30 seviyesinde ölçüldü.

Geçtiğimiz ayın sonunda doğal gaz fiyatları 40 euronun üzerine çıkmıştı. Bu yükselişte, soğuk hava koşulları ile ABD'de yaşanan büyük çaplı kış fırtınasının sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatında aksamalara yol açabileceği beklentileri etkili olmuştu.

Son dönemde ise yatırımcıların odağı ABD ile İran arasında yürütülen temaslara çevrildi. Enerji arzında olası kesintilerin gündeme gelmesi halinde fiyatların yeniden yukarı yönlü hareket edebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan ABD'de New York Ticaret Borsası'nda (NYMEX) işlem gören doğal gaz vadeli kontratları da yüzde 7,1 düşüşle milyon İngiliz ısı birimi (MMBtu) başına 3,183 dolara geriledi.