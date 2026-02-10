ECB Başkanı Lagarde: Dijital euro Avrupa’nın ekonomik egemenliği için kritik

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyonun bu yıl hedefin altına gerilemesinin ardından orta vadede yüzde 2 seviyesinde istikrar kazanmasının beklendiğini söyledi.

Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda AMB Yıllık Raporu'nu değerlendiren Lagarde, güncellenmiş analizlerin enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefte kalıcı biçimde dengeleneceğini teyit ettiğini belirtti. Lagarde, belirsiz küresel ortamda veriye dayalı ve toplantı bazlı para politikası yaklaşımını sürdürdüklerini vurguladı.

Enflasyonu kontrol altında tutmanın Avrupa ekonomisinin dayanıklılığı açısından kritik olduğunu ifade eden Lagarde, rekabet gücünün yalnızca para politikasıyla değil, daha geniş kapsamlı yapısal adımlarla desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Düşük verimlilik ve zayıf büyüme sorunlarına da değinen Lagarde, yasa yapıcılara reform çağrısında bulundu.

Dijital euroya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan AMB Başkanı, fiziksel nakdin varlığını koruyacağını ancak dijital euronun Avrupa'nın ekonomik egemenliği açısından stratejik önem taşıdığını söyledi. Dijital euronun tamamen Avrupa altyapısına dayanacağını belirten Lagarde, bu sayede ödeme sistemlerinde yabancı sağlayıcılara bağımlılığın azaltılacağını kaydetti.

Öte yandan Euro Bölgesi'nde enflasyon, enerji fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle ocak ayında yüzde 1,7'ye düşerek AMB'nin yüzde 2'lik hedefinin altında kaldı. Banka orta vadede hedefe dönüş beklerken, analistler euronun son dönemdeki değer kazanımının bu görünüm üzerinde risk oluşturabileceğine işaret ediyor.