Petrol ve metaller için yükseliş potansiyeli uyarısı

Carlyle Group Inc.'in baş strateji sorumlusu Jeff Currie, petrol ve metal piyasalarındaki pozisyonların "önemli ölçüde" yetersiz olduğunu ve bu alanlarda kayda değer bir artış potansiyeli bulunduğunu belirtti. Currie, uzun süredir dile getirilen arz fazlası söyleminin ham petrol fiyatlarını aşağı çektiğini, ancak bu endişenin abartılı olduğunu vurguladı.

Currie, "Fazlanın kanıtını bulmak için verileri didik didik etmek zorunda kalıyorsanız, bu petrol arz fazlalığı değildir. Bu tür şeyler balyoz gibi kafanıza çarpar" ifadelerini kullandı. New York'ta petrol fiyatları bu yıl %10'un üzerinde artış göstererek varil başına yaklaşık 64 dolara ulaştı.

Uzun süredir fiyatları düşürecek arz fazlası konusunda uyarıda bulunan Wall Street analistlerinin tahminlerinin aksine yaşanan yükselişte, denizde bekleyen ve yaptırım altındaki Rus petrolü etkili oldu. Bu petrol mevcut olsa da sınırlı sayıda ülke tarafından talep görüyor, Çin ise fazlalığın büyük kısmını absorbe etmiş durumda. Currie, uluslararası yaptırımların kaldırılması halinde piyasaya yaklaşık 100 milyon varilin girebileceğini öngörüyor, ancak bunun düşük ihtimalli ve "kimsenin beklemediği" bir senaryo olduğunu söyledi.

Fiyat artışında Washington-Tahran gerilimi, Karadeniz'deki önemli bir ihracat terminalindeki aksaklıklar ve ABD'deki kış fırtınası gibi faktörler de etkili oldu. Currie, artan jeopolitik risklerin tüm emtia sınıflarında stoklamayı artırdığını ve teknoloji odaklı "yeni ekonomi"den eski ekonomi ve varlık ağırlıklı sektörlere doğru bir kayış yaşandığını belirtti. Stratejist, "Bu ortam, 2000'lerin başında dot-com balonunun çöküşünün ardından altın fiyatlarının yükselmesine çok benziyor" değerlendirmesinde bulundu.