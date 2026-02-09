CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Kahve vadeli kontratları yüksek seviyelerde seyrediyor

Kahve vadeli kontratları yüksek seviyelerde seyrediyor

Emtia piyasasında Arabica ve Robusta vadeli kontratları, son aylardaki rekor seviyelerin ardından hâlâ yüksek fiyatlardan işlem görmeye devam ediyor; kısa vadeli dalgalanmalar ise piyasada sürüyor.

Oluşturma Tarihi 09 Şubat 2026 16:54

Şubat 2026 itibarıyla Arabica vadeli kontratları pound başına yaklaşık 300 dolar, Robusta kontratları ise ton başına 3.700 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Geçen yılın rekorlarının biraz altında kalsa da bu rakamlar, uzun dönem ortalamalarının üzerinde bulunuyor.

FİYATLARI STOK VE İKLİM KOŞULLARI ŞEKİLLENDİRİYOR

Arabica ve Robusta kontratlarının hareketleri, başlıca üretici ülkelerdeki stok durumu ve hava koşullarına bağlı olarak değişiyor. Brezilya'daki hasat tahminlerinin olumlu seyretmesi ve Vietnam'daki normal yağışlar, fiyatlarda ani yükselişlerin önüne geçiyor. Öte yandan, üretim ve tedarik zincirindeki olası değişiklikler kısa vadeli dalgalanmaları canlı tutuyor.

Spot ve vadeli piyasalar arasındaki farklar da fiyatlamada etkili oluyor. Arabica ve Robusta, spot piyasada vadeli kontrat fiyatlarına yakın seviyelerde işlem görürken, döviz kurlarındaki dalgalanmalar özellikle üretici ülkelerde fiyatlara yansıyor.

Yüksek fiyatlar, üretici ülkelerde gelirleri desteklerken, ticari alıcılar ve kahve işleyen firmalar için maliyet baskısını artırıyor. Önümüzdeki aylarda hava koşulları ve stok seviyelerindeki gelişmeler, kontrat fiyatlarının yönünü belirleyecek başlıca etkenler olarak öne çıkıyor.

İlginizi Çekebilir
Petrol fiyatları, jeopolitik risklerin azalmasıyla geriledi Petrol fiyatları, jeopolitik risklerin azalmasıyla geriledi 09 Şubat 2026 08:52
Almanya’nın ihracatı arttı Almanya'nın ihracatı arttı 06 Şubat 2026 14:14
ECB Anketi: Enflasyon orta vadede yüzde 2 hedefinde istikrarlı ECB Anketi: Enflasyon orta vadede yüzde 2 hedefinde istikrarlı 06 Şubat 2026 13:57
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 06 Şubat 2026 13:29
İspanya’da sanayi üretimi geriledi İspanya'da sanayi üretimi geriledi 06 Şubat 2026 13:08
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 06 Şubat 2026 13:02
Almanya’nın sanayi üretimi 2025’te geriledi Almanya’nın sanayi üretimi 2025’te geriledi 06 Şubat 2026 10:59
İngiltere konut fiyatlarında 14 ayın en hızlı artışı İngiltere konut fiyatlarında 14 ayın en hızlı artışı 06 Şubat 2026 10:56
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 06 Şubat 2026 09:58
ABD istihdam verileri Fed’in faiz politikasında esnekliği artırıyor ABD istihdam verileri Fed’in faiz politikasında esnekliği artırıyor 06 Şubat 2026 09:47
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 06 Şubat 2026 09:42
Hindistan Merkez Bankası faizi sabit tuttu Hindistan Merkez Bankası faizi sabit tuttu 06 Şubat 2026 08:18
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.805,1300 Değişim 192,47 Son veri saati:
Düşük 13620,61 Yüksek 13813,08
Açılış
43,6013 Değişim 0,4324 Son veri saati:
Düşük 43,2442 Yüksek 43,6766
Açılış
51,9304 Değişim 0,4646 Son veri saati:
Düşük 51,4713 Yüksek 51,9359
Açılış
7.011,2700 Değişim 159,077 Son veri saati:
Düşük 6916,698 Yüksek 7075,775
Açılış
111,5755 Değişim 7,2521 Son veri saati:
Düşük 108,4863 Yüksek 115,7384
Açılış
BİST En Aktif Hisseler