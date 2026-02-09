Kahve vadeli kontratları yüksek seviyelerde seyrediyor

Şubat 2026 itibarıyla Arabica vadeli kontratları pound başına yaklaşık 300 dolar, Robusta kontratları ise ton başına 3.700 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Geçen yılın rekorlarının biraz altında kalsa da bu rakamlar, uzun dönem ortalamalarının üzerinde bulunuyor.

FİYATLARI STOK VE İKLİM KOŞULLARI ŞEKİLLENDİRİYOR

Arabica ve Robusta kontratlarının hareketleri, başlıca üretici ülkelerdeki stok durumu ve hava koşullarına bağlı olarak değişiyor. Brezilya'daki hasat tahminlerinin olumlu seyretmesi ve Vietnam'daki normal yağışlar, fiyatlarda ani yükselişlerin önüne geçiyor. Öte yandan, üretim ve tedarik zincirindeki olası değişiklikler kısa vadeli dalgalanmaları canlı tutuyor.

Spot ve vadeli piyasalar arasındaki farklar da fiyatlamada etkili oluyor. Arabica ve Robusta, spot piyasada vadeli kontrat fiyatlarına yakın seviyelerde işlem görürken, döviz kurlarındaki dalgalanmalar özellikle üretici ülkelerde fiyatlara yansıyor.

Yüksek fiyatlar, üretici ülkelerde gelirleri desteklerken, ticari alıcılar ve kahve işleyen firmalar için maliyet baskısını artırıyor. Önümüzdeki aylarda hava koşulları ve stok seviyelerindeki gelişmeler, kontrat fiyatlarının yönünü belirleyecek başlıca etkenler olarak öne çıkıyor.