Fransa Merkez Bankası Başkanı istifa etti

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, 1 Haziran 2026 itibarıyla görevini bırakacak. Normalde görev süresi, cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin ardından Ekim 2027'de sona erecekti.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu üyeliği de bulunan Villeroy, ayrılık kararını açıklarken, sorunlu gençlerle çalışan bir vakıftan gelen teklifi geri çeviremeyeceğini ve kararın tamamen kişisel olduğunu ifade etti.

Villeroy, basın açıklamasında, "İkinci görev süremizin bitimine bir yıldan biraz fazla bir süre kala, misyonumun özünü yerine getirmiş olacağımı düşünüyorum" dedi. Ayrıca Fransa Merkez Bankası çalışanlarına gönderdiği mektupta, "Bu karar sizin için sürpriz olabilir" değerlendirmesinde bulundu.