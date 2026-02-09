CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fransa Merkez Bankası Başkanı istifa etti

Fransa Merkez Bankası Başkanı istifa etti

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, şaşırtıcı bir kararla görevinden ayrıldığını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 09 Şubat 2026 16:40

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, 1 Haziran 2026 itibarıyla görevini bırakacak. Normalde görev süresi, cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin ardından Ekim 2027'de sona erecekti.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu üyeliği de bulunan Villeroy, ayrılık kararını açıklarken, sorunlu gençlerle çalışan bir vakıftan gelen teklifi geri çeviremeyeceğini ve kararın tamamen kişisel olduğunu ifade etti.

Villeroy, basın açıklamasında, "İkinci görev süremizin bitimine bir yıldan biraz fazla bir süre kala, misyonumun özünü yerine getirmiş olacağımı düşünüyorum" dedi. Ayrıca Fransa Merkez Bankası çalışanlarına gönderdiği mektupta, "Bu karar sizin için sürpriz olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 06 Şubat 2026 13:29
İspanya’da sanayi üretimi geriledi İspanya'da sanayi üretimi geriledi 06 Şubat 2026 13:08
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 06 Şubat 2026 13:02
Almanya’nın sanayi üretimi 2025’te geriledi Almanya’nın sanayi üretimi 2025’te geriledi 06 Şubat 2026 10:59
İngiltere konut fiyatlarında 14 ayın en hızlı artışı İngiltere konut fiyatlarında 14 ayın en hızlı artışı 06 Şubat 2026 10:56
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 06 Şubat 2026 09:58
ABD istihdam verileri Fed’in faiz politikasında esnekliği artırıyor ABD istihdam verileri Fed’in faiz politikasında esnekliği artırıyor 06 Şubat 2026 09:47
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 06 Şubat 2026 09:42
Hindistan Merkez Bankası faizi sabit tuttu Hindistan Merkez Bankası faizi sabit tuttu 06 Şubat 2026 08:18
ABD Hazine Bakanı: İranlı liderler dışarıya para aktarıyor ABD Hazine Bakanı: İranlı liderler dışarıya para aktarıyor 06 Şubat 2026 08:12
Amazon’a 59 milyon avro ceza! Amazon'a 59 milyon avro ceza! 05 Şubat 2026 14:37
JPMorgan: Fed’den 2025’te faiz indirimi beklentisi zayıf JPMorgan: Fed’den 2025’te faiz indirimi beklentisi zayıf 05 Şubat 2026 13:30
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.785,1100 Değişim 192,47 Son veri saati:
Düşük 13620,61 Yüksek 13813,08
Açılış
43,5958 Değişim 0,4324 Son veri saati:
Düşük 43,2442 Yüksek 43,6766
Açılış
51,8932 Değişim 0,4500 Son veri saati:
Düşük 51,4713 Yüksek 51,9213
Açılış
7.019,5510 Değişim 159,077 Son veri saati:
Düşük 6916,698 Yüksek 7075,775
Açılış
112,0975 Değişim 7,2521 Son veri saati:
Düşük 108,4863 Yüksek 115,7384
Açılış
BİST En Aktif Hisseler