Anasayfa Finans Ekonomi Yuan, dolar karşısında 2,5 yılın en güçlü seviyesine ulaştı

Yuan, dolar karşısında 2,5 yılın en güçlü seviyesine ulaştı

Çin yuanı, ABD doları karşısında Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek seviyesinden işlem görerek son 2,5 yılın zirvesine ulaştı.

Oluşturma Tarihi 10 Şubat 2026 09:09

Çin yuanı, Pekin yönetiminin bankalardan ABD Hazine tahvili alımlarını sınırlamalarını istediğine dair haberlerin ardından ABD doları karşısında Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Dolar/yuan paritesi bu sabah 6,9050'ye kadar geriledi ve şu saatlerde düne göre yüzde 0,10 düşüşle 6,9080 seviyesinden işlem görüyor. Yuan, yıl başından bu yana ABD doları karşısında yüzde 1 değer kazanırken, eylülden bu yana artış oranı yaklaşık yüzde 3'e ulaştı. Bu performans, yuanı Asya para birimleri arasında dolar karşısında en iyi üçüncü performans gösteren para birimi yaptı.

Yuanın değer kazanmasında, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin maliye ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin doları baskılaması ve Japon yeni ile emtia bağlantılı para birimlerindeki yükselişin dolardaki düşüşü hızlandırması etkili oldu.

