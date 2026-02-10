Trump: Warsh, ABD ekonomisini yüzde 15 büyütebilir

CANLI BORSA
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankaıs (Fed) başkanlığı için aday gösterdiği Kevin Warsh’ın ekonomiyi yüzde 15 büyüme hızına taşıyabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için aday gösterdiği Kevin Warsh'ın ekonomiyi yüzde 15 büyüme hızına ulaştırabileceğini söyledi.

Trump, Warsh'ın daha önceki Fed başkanlığı arayışında ikinci sırada olduğunu belirterek, Jerome Powell'ın seçilmesinin bir hata olduğunu ifade etti. Warsh'ın onay alması halinde yeteneklerini ortaya koyarak ekonomiyi yüzde 15 veya daha yüksek bir büyüme hızına taşıyabileceğini vurgulayan Trump, sözlerinde kastedilen ölçütün yıllık büyüme mi yoksa başka bir kriter mi olduğu konusunda netlik kazanmadı.

ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,4 büyümesi bekleniyor ve son 50 yılda ortalama büyüme oranı yüzde 2,8 seviyesinde. Tarihsel olarak ABD gayrisafi yurtiçi hasılası yalnızca birkaç dönemde yüzde 15'in üzerinde artış gösterdi; bunlardan biri, pandemi kısıtlamalarının ardından ekonominin yeniden açıldığı 2020'nin üçüncü çeyreği oldu.

Trump, yeni Fed başkanı seçiminde faizleri düşürmeye sıcak bakan bir aday istediğini daha önce açıklamış, Warsh'ın faiz artırımı savunması durumunda onu seçmeyeceğini belirtmişti. Öte yandan Warsh'ın Senato onay sürecinin gecikebileceği, Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis'in Trump yönetiminin Powell ve Fed'in bina yenileme projesine yönelik Adalet Bakanlığı soruşturmasını sürdürmesi halinde atamaların engellenebileceğini açıklamasıyla gündeme geldi.

