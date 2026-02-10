CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere perakendesinde Ocak'ta toparlanma: Gıda satışları öne çıktı

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC), Ocak ayında güçlü gıda satışları ve mağazalarda artan hareketlilikle 2026’ya perakende sektörü için parlak bir başlangıç yapıldığını açıkladı. Zayıf geçen Noel döneminin ardından perakende satışlar ocakta toparlandı.

BRC ve KPMG'nin verilerine göre, perakende satışlar yıllık bazda yüzde 2,7 artarak Ocak 2025'teki yüzde 2,6'lık artış ve son 12 aylık yüzde 2,3 ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Aralık ayında yıllık büyüme yüzde 1,2'ye gerileyerek Aralık 2024'teki yüzde 3,2'nin oldukça altında kalmıştı. Ocaktaki toparlanmada, tüketicilerin Noel harcamalarını erteleyip indirim dönemini beklemesinin etkili olduğu belirtildi.

Gıda satışları yıllık yüzde 3,8 artarak geçen yılın yüzde 2,8'lik artışını geride bırakırken, 12 aylık ortalamaya paralel seyretti. Gıda dışı satışlar ise yüzde 1,7 artış gösterdi; bu oran ortalamanın üzerinde olsa da Ocak 2025'teki yüzde 2,5'in altında kaldı. Mağaza içi gıda dışı satışlar yüzde 2,0 artarken, online gıda dışı satışlar yüzde 1,3 yükseldi ve online penetrasyon oranı yüzde 37,2'ye çıktı.

Kategori bazında en güçlü performans sağlık ve güzellik ürünlerinde görülürken, oyuncak, bebek ekipmanları ve bilişim ürünleri bunu izledi. Ev aletleri ve giyim satışları yatay seyrederken, ayakkabı satışları geçen yılın altında kaldı.

BRC CEO'su Helen Dickinson, Aralık'taki zayıf seyrin ardından Ocak'ta satışların hız kazandığını belirtip, tüketici güvenindeki iyileşmeye rağmen 2026'da zorlukların devam ettiğini vurguladı. Institute of Grocery Distribution temsilcisi Sarah Bradbury ise gıda enflasyonunun bir süre daha süreceğini ve tüketicilerin harcamalarını dikkatle planlamayı sürdüreceğini söyledi.

