Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 artışla 13.855,79 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 10 Şubat 2026 10:03

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,34 değer kazanarak 13.838,38 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,41 puan ve yüzde 0,13 artışla 13.855,79 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi de yüzde 0,26 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,58 ile bilişim, en çok gerileyen yüzde 0,47 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, şirketlerin yapay zeka harcamalarına yönelik endişelerin azalması sonrasında teknoloji hisselerinde görülen toparlanmanın hız kazanmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Yapay zeka sektörüne yönelik yüksek harcamalara ilişkin endişelerin azalması, piyasalar üzerindeki baskıyı hafifletirken küresel risk iştahını artırdı. Bu gelişme, teknoloji hisselerinde yükselişleri beraberinde getirdi.

Analistler, endişelerin azalmasına karşın şirketlerin yapay zeka yatırımlarına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı ile Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'nın "Yükselen Piyasalar için Dayanıklılık ve Ekonomik Dönüşüm Yolculuğu" başlıklı kapanış panelinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomide artan belirsizliklere rağmen Türkiye'nin serbest ticaret anlaşmaları, hizmet ihracatı ve uygulanan reform programı sayesinde dayanıklılığını koruduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

