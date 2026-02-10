Asya borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş sergiliyor

CANLI BORSA
Asya borsalarında, Japonya'daki seçim sonuçlarının etkisi bugün de devam ederken, teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 10 Şubat 2026 10:10

Asya borsalarında, Japonya'daki seçim sonuçlarının yarattığı pozitif hava bugün de etkisini sürdürürken, teknoloji hisseleri öncülüğünde alıcılı bir seyir öne çıktı. Yapay zeka sektörüne yönelik yüksek harcamalara dair endişelerin azalması, küresel risk iştahını destekledi.

Yapay zeka yatırımlarına ilişkin baskının hafiflemesiyle birlikte özellikle teknoloji hisselerinde yükselişler dikkat çekerken, yatırımcıların risk alma isteğinin arttığı gözlendi.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARINDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Analistler, endişelerin azalmasına karşın şirketlerin yapay zeka yatırımlarının geri dönüşüne ilişkin belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmadığına işaret etti.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan piyasa analistleri, "Yapay zeka harcamalarına dair en kötü senaryoların şimdilik rafa kalkması piyasaları rahatlattı. Ancak bu yatırımların kârlılığa dönüş süresi hâlâ net değil" ifadelerini kullandı.

JAPONYA'DA SEÇİM RALLİSİ DEVAM EDİYOR

Japonya'da Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Parti'nin (LDP), hafta sonu yapılan erken genel seçimde parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki 465 sandalyeden 316'sını kazanması, ülkede siyasi istikrarın güçlendiğine yönelik algıyı pekiştirdi.

Seçim öncesinde meclis aritmetiği nedeniyle ekonomik ve mali adımlarda zorlanan Takaiçi hükümeti, elde edilen çoğunlukla birlikte önemli bir manevra alanı kazandı. Ekonomik teşvikler ve stratejik finansal kararların daha hızlı alınabileceğine yönelik beklentiler, Japon pay piyasalarını destekledi.

Mali genişleme yoluyla büyümenin destekleneceğine ilişkin sinyallerle birlikte Japonya'da Nikkei 225 endeksi bugün de rekor seviyeden kapanış yaptı.

ÇİN YUANI MAYIS 2023'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Öte yandan, Çin'in bankalardan ABD Hazine tahvillerindeki varlıklarını sınırlamalarını istediği yönündeki haberlerin ardından dolar/yuan paritesi 6,9085 seviyesine gerileyerek Mayıs 2023'ten bu yana en düşük düzeyini gördü.

Analistler, bu hareketin sermayenin Çin varlıklarına dönüşünü hızlandırabileceğini belirterek, "Yuan üzerindeki baskının azalması, orta vadede Çin piyasaları için destekleyici bir unsur olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Asya endekslerinde son durum

Bu gelişmelerle birlikte:

  • Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 yükselişle 57.602 puandan,

  • Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 5.301 puandan günü tamamladı.

İşlemler sürerken:

  • Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselişle 4.130 puanda,

  • Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,5 primle 27.157 puanda işlem görüyor.

  • Hindistan Sensex endeksi ise yüzde 0,4 artışla 84.384 puan seviyesinde bulunuyor.

