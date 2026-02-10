CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Brent petrolün varili 68,65 dolar

Brent petrolün varili 68,65 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,65 dolardan işlem görüyor.

AA

Oluşturma Tarihi 10 Şubat 2026 09:32

Dün 69,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,68 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 68,65 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,09 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki kısıtlı düşüşte, ABD-İran ilişkilerinde olası gerilim ve kritik ekonomik veriler öncesinde temkinli seyir etkili oldu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile "Umman'daki dolaylı müzakereler" hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, İran ile ABD arasında Umman'da yürütülen dolaylı müzakere görüşmelerini "iyi bir başlangıç" olarak değerlendiren Erakçi, ABD tarafının niyet ve hedeflerine yönelik güvensizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Söz konusu açıklamalar, petrol arzına yönelik endişeleri hafifleterek fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Ancak İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi İşlerden Sorumlu Komutan Yardımcısı Vekili Aziz Gazenferi, ABD'nin Umman'daki müzakerelerden önce İran'a 4 şart sunduğunu ve kabul edilmemesi halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Öte yandan, piyasalarda petrol talebine ve faiz görünümüne yön verebilecek ABD istihdam ve enflasyon verileri bekleniyor.

ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisiyle, cuma günü açıklanacak enflasyon verisinin Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerini etkileyebileceği öngörülüyor.

İş piyasasındaki zayıflamanın faiz indirimlerine daha hızlı bir şekilde yeniden başlanmasına yol açabileceği, öte yandan yüksek enflasyonun faiz indirimlerinin daha uzun süre askıya alınmasına neden olabileceği tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,50 doların direnç, 64,83 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 09 Şubat 2026 12:49
Takaichi’nin zaferi sonrası dolar, yen karşısında geriledi Takaichi’nin zaferi sonrası dolar, yen karşısında geriledi 09 Şubat 2026 10:58
Çin, finans kuruluşlarını ABD tahvillerinde risk uyarısıyla uyardı Çin, finans kuruluşlarını ABD tahvillerinde risk uyarısıyla uyardı 09 Şubat 2026 10:54
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 09 Şubat 2026 10:02
Wells Fargo, altın fiyat tahminlerini büyük ölçüde yükseltti Wells Fargo, altın fiyat tahminlerini büyük ölçüde yükseltti 09 Şubat 2026 09:54
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 09 Şubat 2026 09:33
Kevin Warsh’ın Fed-Hazine planı Washington’da tartışma yarattı Kevin Warsh’ın Fed-Hazine planı Washington’da tartışma yarattı 09 Şubat 2026 09:27
ABD Hazine Bakanı Bessent: Altındaki dalgalanmanın kaynağı Çin ABD Hazine Bakanı Bessent: Altındaki dalgalanmanın kaynağı Çin 09 Şubat 2026 09:16
Piyasalar haftaya pozitif başladı Piyasalar haftaya pozitif başladı 09 Şubat 2026 09:11
Goldman Sachs’tan hisse piyasaları için dalgalanma uyarısı Goldman Sachs’tan hisse piyasaları için dalgalanma uyarısı 09 Şubat 2026 08:55
Petrol fiyatları, jeopolitik risklerin azalmasıyla geriledi Petrol fiyatları, jeopolitik risklerin azalmasıyla geriledi 09 Şubat 2026 08:52
Almanya’nın ihracatı arttı Almanya'nın ihracatı arttı 06 Şubat 2026 14:14
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.838,3800 Değişim 237,54 Son veri saati:
Düşük 13620,61 Yüksek 13858,15
Açılış
43,6279 Değişim 0,0406 Son veri saati:
Düşük 43,5744 Yüksek 43,615
Açılış
51,9864 Değişim 0,0983 Son veri saati:
Düşük 51,8992 Yüksek 51,9975
Açılış
7.057,9610 Değişim 131,651 Son veri saati:
Düşük 6992,701 Yüksek 7124,352
Açılış
114,3549 Değişim 4,6099 Son veri saati:
Düşük 113,0393 Yüksek 117,6492
Açılış
BİST En Aktif Hisseler