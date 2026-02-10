Brent petrolün varili 68,65 dolar

Dün 69,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,68 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 68,65 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,09 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki kısıtlı düşüşte, ABD-İran ilişkilerinde olası gerilim ve kritik ekonomik veriler öncesinde temkinli seyir etkili oldu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile "Umman'daki dolaylı müzakereler" hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, İran ile ABD arasında Umman'da yürütülen dolaylı müzakere görüşmelerini "iyi bir başlangıç" olarak değerlendiren Erakçi, ABD tarafının niyet ve hedeflerine yönelik güvensizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Söz konusu açıklamalar, petrol arzına yönelik endişeleri hafifleterek fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Ancak İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi İşlerden Sorumlu Komutan Yardımcısı Vekili Aziz Gazenferi, ABD'nin Umman'daki müzakerelerden önce İran'a 4 şart sunduğunu ve kabul edilmemesi halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Öte yandan, piyasalarda petrol talebine ve faiz görünümüne yön verebilecek ABD istihdam ve enflasyon verileri bekleniyor.

ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisiyle, cuma günü açıklanacak enflasyon verisinin Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerini etkileyebileceği öngörülüyor.

İş piyasasındaki zayıflamanın faiz indirimlerine daha hızlı bir şekilde yeniden başlanmasına yol açabileceği, öte yandan yüksek enflasyonun faiz indirimlerinin daha uzun süre askıya alınmasına neden olabileceği tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,50 doların direnç, 64,83 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.