Anasayfa Finans Ekonomi Bitcoin destek bulamayınca 70 bin doların altına düştü

ABD Başkanı Donald Trump sonrası hızlı yükseliş yaşayan Bitcoin, yatırımcı güvenini sarsan dalgalı seyrini sürdürüyor. Lider kripto para, dün kısa süreli 70 bin doların üzerine çıksa da tekrar bu seviyenin altına geriledi.

Oluşturma Tarihi 10 Şubat 2026 10:02

Son Güncelleme Tarihi 10 Şubat 2026 10:03

Bitcoin, sert dalgalanmalardan kurtulamadı ve yatırımcılarını tedirgin eden hareketlerine devam ediyor. Destek bulamayan ve arka çıkılmayan kripto para birimi, yeniden 70 bin doların altına indi.

Dün bazı fon alımlarıyla 70 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, bugün tekrar bu seviyenin altına gerileyerek 69 bin 645 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Geçtiğimiz hafta ise Bitcoin, Donald Trump'ın seçilmesinin ardından elde ettiği tüm fiyat kazanımlarını silerek 60 bin 33 dolara kadar düştü. Bu, Ekim 2024'ten bu yana görülen en düşük seviye oldu.

Kripto paradaki düşüş, yatırımcıların yüksek teknoloji şirketlerinin değerlemeleri ve Federal Rezerv'in faiz indirimlerinin zamanlaması konusundaki belirsizliklerden kaynaklanan kaygılarıyla paralel ilerliyor. Analistler ayrıca, Bitcoin'in ortalama piyasa derinliğinin Ekim 2025'ten bu yana ciddi şekilde azalmasının likidite riskini artırdığına dikkat çekiyor.

Bitcoin'de yatırımcılar, en kötünün geride kalıp kalmadığını ise hâlâ belirsiz bir tablo olarak izliyor.

