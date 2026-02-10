Fitch Ratings: Takaichi zaferi Japonya’da genişleyici mali politikayı işaret ediyor

CANLI BORSA
Fitch Ratings, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin seçimdeki büyük zaferinin, önümüzdeki yıllarda daha genişleyici mali politikaların uygulanabileceğine işaret ettiğini duyurdu.

Oluşturma Tarihi 10 Şubat 2026 09:35

Fitch Ratings, Ocak 2026'da Japonya'nın kredi notunu (A/Durağan) teyit ederken, seçim sonrası beklenen mali gevşeme ve artan bütçe açıklarını önceden öngördüklerini belirtti.

Başbakan Sanae Takaichi'nin liderliğindeki Liberal Demokrat Parti (LDP), alt mecliste sandalye sayısını 198'den 316'ya çıkararak üçte iki çoğunluğa ulaştı. LDP ve koalisyon ortağı Japonya İnovasyon Partisi (JIP) birlikte 352 sandalye kazandı; seçim öncesi toplam 230 sandalyeye sahipti. Fitch, bu güçlü çoğunluğun yeni hükümetin politikalarını hızla uygulamasına imkan sağlayacağını vurguladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu, mali açığın 2024 mali yılında GSYH'nın yüzde 1,4'ünden, 2025 mali yılında (Mart 2026'de sona eren) yüzde 2,4'e yükseleceğini, 2027'ye doğru ise yüzde 3,7'ye yaklaşabileceğini öngörüyor. Daha büyük bir mali paket açıklanması halinde açıkların tahminlerin üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.

Takaichi'nin iki yıl boyunca gıda üzerindeki tüketim vergisini askıya alma planının yıllık maliyetinin GSYH'nın yaklaşık yüzde 0,7'si düzeyinde olacağı hesaplanıyor. Ayrıca yüksek teknoloji sektörlerine yapılacak yatırımlar da yeni mali ajandanın önemli unsurları arasında yer alıyor.

Fitch, artan enflasyon ve yükselen politika faizleriyle birlikte devlet tahvili getirilerindeki yükselişin, borçla finanse edilecek teşviklerin kapsamını sınırlayabileceğine dikkat çekti. Buna karşın kamu borcunun GSYH'ye oranı, 2020 mali yılındaki yüzde 222'den 2025'te yüzde 200'ün biraz altına gerilemiş olup, yeni büyük paketler açıklanmaması durumunda önümüzdeki beş yılda yaklaşık yüzde 195'e düşmesi bekleniyor.

