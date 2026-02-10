CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Barclays, 1 milyar sterlinlik hisse geri alım programı başlattı

Barclays, 1 milyar sterlinlik hisse geri alım programı başlattı

Barclays, 2025’in dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayarak net karını analist beklentilerinin üzerinde açıkladı. Banka, 2026-2028 dönemi için gelir ve karlılık hedeflerini de paylaştı.

Oluşturma Tarihi 10 Şubat 2026 10:50

Barclays, 2025'in dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayarak 1 milyar sterlin değerinde hisse geri alım programı başlattı ve 2028'e kadar geçerli yeni mali hedeflerini duyurdu.

Banka, dördüncü çeyrekte 1,2 milyar sterlin net kar elde ederek analistlerin 1,05 milyar sterlinlik beklentisini aştı. Çeyrek geliri 7,08 milyar sterlin, vergi öncesi kar ise 1,86 milyar sterlin olarak kaydedildi. Somut özsermaye karlılığı (RoTE) %8,5 seviyesinde gerçekleşti.

Barclays'in temel sermaye oranı (CET1) %14,3 olurken, kredi zararı karşılıkları 535 milyon sterlin olarak kaydedildi.

Banka, 2026 yılı gelir tahminini 31 milyar sterlin olarak yukarı yönlü revize etti. 2026 için RoTE'nin %12'nin üzerinde olması ve sermaye verimliliği oranının (CET1) %13-14 bandında seyretmesi bekleniyor. Ayrıca, 2026-2028 döneminde hissedarlara 15 milyar sterlinden fazla sermaye dağıtılması planlanıyor.

2028 hedefleri arasında RoTE'nin %14'ün üzerine çıkması ve maliyet/gelir oranının düşük %50'li seviyelere gerilemesi yer alıyor. Banka, 2025-2028 döneminde gelirini yıllık %5'in üzerinde artırmayı öngörüyor.

İlginizi Çekebilir
Kahve vadeli kontratları yüksek seviyelerde seyrediyor Kahve vadeli kontratları yüksek seviyelerde seyrediyor 09 Şubat 2026 16:54
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 317 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 7 milyon 317 bin liraya çıktı 09 Şubat 2026 16:41
Fransa Merkez Bankası Başkanı istifa etti Fransa Merkez Bankası Başkanı istifa etti 09 Şubat 2026 16:40
Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Topluluğu mali kriz nedeniyle faaliyetlerini durdurdu Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Topluluğu mali kriz nedeniyle faaliyetlerini durdurdu 09 Şubat 2026 15:53
Avrupa’da doğal gaz fiyatları geriledi Avrupa'da doğal gaz fiyatları geriledi 09 Şubat 2026 15:29
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 09 Şubat 2026 14:19
BoJ faiz artışlarını beklenenden daha hızlı yapabilir BoJ faiz artışlarını beklenenden daha hızlı yapabilir 09 Şubat 2026 14:09
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 09 Şubat 2026 12:49
Takaichi’nin zaferi sonrası dolar, yen karşısında geriledi Takaichi’nin zaferi sonrası dolar, yen karşısında geriledi 09 Şubat 2026 10:58
Çin, finans kuruluşlarını ABD tahvillerinde risk uyarısıyla uyardı Çin, finans kuruluşlarını ABD tahvillerinde risk uyarısıyla uyardı 09 Şubat 2026 10:54
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 09 Şubat 2026 10:02
Wells Fargo, altın fiyat tahminlerini büyük ölçüde yükseltti Wells Fargo, altın fiyat tahminlerini büyük ölçüde yükseltti 09 Şubat 2026 09:54
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.846,4900 Değişim 70,03 Son veri saati:
Düşük 13818,17 Yüksek 13888,2
Açılış
43,6242 Değişim 0,0451 Son veri saati:
Düşük 43,5744 Yüksek 43,6195
Açılış
51,9741 Değişim 0,0983 Son veri saati:
Düşük 51,8992 Yüksek 51,9975
Açılış
7.051,8840 Değişim 131,651 Son veri saati:
Düşük 6992,701 Yüksek 7124,352
Açılış
114,2477 Değişim 4,6099 Son veri saati:
Düşük 113,0393 Yüksek 117,6492
Açılış
BİST En Aktif Hisseler