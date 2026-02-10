Barclays, 1 milyar sterlinlik hisse geri alım programı başlattı

Barclays, 2025'in dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayarak 1 milyar sterlin değerinde hisse geri alım programı başlattı ve 2028'e kadar geçerli yeni mali hedeflerini duyurdu.

Banka, dördüncü çeyrekte 1,2 milyar sterlin net kar elde ederek analistlerin 1,05 milyar sterlinlik beklentisini aştı. Çeyrek geliri 7,08 milyar sterlin, vergi öncesi kar ise 1,86 milyar sterlin olarak kaydedildi. Somut özsermaye karlılığı (RoTE) %8,5 seviyesinde gerçekleşti.

Barclays'in temel sermaye oranı (CET1) %14,3 olurken, kredi zararı karşılıkları 535 milyon sterlin olarak kaydedildi.

Banka, 2026 yılı gelir tahminini 31 milyar sterlin olarak yukarı yönlü revize etti. 2026 için RoTE'nin %12'nin üzerinde olması ve sermaye verimliliği oranının (CET1) %13-14 bandında seyretmesi bekleniyor. Ayrıca, 2026-2028 döneminde hissedarlara 15 milyar sterlinden fazla sermaye dağıtılması planlanıyor.

2028 hedefleri arasında RoTE'nin %14'ün üzerine çıkması ve maliyet/gelir oranının düşük %50'li seviyelere gerilemesi yer alıyor. Banka, 2025-2028 döneminde gelirini yıllık %5'in üzerinde artırmayı öngörüyor.