Deutsche Bank: Yazılım ve teknoloji sektörleri spekülatif kredi piyasasında riskli

Deutsche Bank analistleri, yazılım ve teknoloji sektörlerinin küresel spekülatif kredi piyasasında tarihin en büyük yoğunlaşma risklerinden birini barındırdığını açıkladı. Banka, yüksek faiz ve sıkı finansman koşulları altında bu sektörlerin borç yapısının sistemik risk yaratabileceğine dikkat çekti.

Oluşturma Tarihi 10 Şubat 2026 09:39

Analist Steve Caprio'nun ekibi, yazılım şirketlerinin spekülatif kredi piyasasında yaklaşık 597 milyar dolar, teknoloji şirketlerinin ise 681 milyar dolar borca sahip olduğunu belirtti. Bu rakamlar, toplam spekülatif kredi piyasasının neredeyse üçte birini oluşturuyor. Piyasa, yüksek getirili tahviller, kaldıraçlı krediler ve ABD özel kredi piyasasını kapsıyor.

Raporda, yazılım ve teknoloji şirketlerinde temerrütlerin artması durumunda bunun sadece ilgili şirketlerle sınırlı kalmayacağı, piyasa genelinde risk iştahını zayıflatacak bir etki yaratabileceği vurgulandı. Deutsche Bank'a göre olası senaryo, 2016'daki enerji sektöründeki borç krizine benzer bir şok dalgası oluşturabilir; ancak etkilerin bu kez özel kredi piyasasında ve kaldıraçlı kredilerde başlayacağı öngörülüyor.

Analistler, yüksek faiz ortamının uzun sürmesi halinde nakit akışı baskı altındaki şirketlerin refinansman riskinin artacağını, yatırımcıların sektör bazlı riskleri yeniden fiyatlaması gerektiğini belirtiyor.

