Rusya'nın dış ticaret fazlası azaldı

Rusya'nın dış ticaret fazlası azaldı

Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 8,2 azalarak 139,3 milyar dolara geriledi.

Oluşturma Tarihi 10 Şubat 2026 11:54

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), ülkenin geçen yıla ilişkin dış ticaret verilerini paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde Rusya'nın ihracatı 2024'ün aynı dönemine göre 16,2 milyar dolar azalarak 418,3 milyar dolara gerilerken ithalatı 3,8 milyar dolar azalarak 279 milyar dolara indi.

Böylelikle ülkenin dış ticaret fazlası yüzde 8,2 azalarak 139,3 milyar dolara düştü.

Rusya'nın Avrupa ülkelerine ihracatı yüzde 16,5 azalarak 57,4 milyar dolara, bu ülkelerden ithalatı yüzde 1,1 düşerek 72,3 milyar dolara geriledi.

Ülkenin Asya'ya ihracatı yüzde 1 azalarak 326 milyar dolara gerilerken bu bölgedeki ülkelerden ithalatı yüzde 2,7 gerileyerek 185,9 milyar dolara düştü.

Verilere göre, Rusya'nın ana ihracat kalemini 225,3 milyar dolar ile madenler ve madeni ürünler, ana ithalat kalemini ise 135,6 milyar dolarla makine, teçhizat ve araçlar oluşturdu.

Ülkenin dış ticaret fazlası, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 0,82 artarak 122,6 milyar dolara çıkmıştı.

