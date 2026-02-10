ABD'de işten çıkarma dalgası büyüyor: Yapay zeka ve otomasyon etkisi

CANLI BORSA
ABD’de şirketler, yapay zeka ve otomasyon yatırımlarıyla verimlilik artırma hedefiyle peş peşe işten çıkarmalar açıklıyor. Ocak ayında işten çıkarmalar 2009’dan bu yana ocak aylarının en yüksek seviyesine ulaştı.

10 Şubat 2026

ABD'de işten çıkarma dalgası hız kazanıyor. Challenger, Gray & Christmas'a göre ocak ayında işten çıkarmalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artarak 108 bin 435'e ulaştı; bu, 2009'dan bu yana ocak aylarının en yüksek seviyesi oldu.

Öne çıkan sektörler ulaştırma, teknoloji, sağlık, kimya ve medya. İşten çıkarmaların nedenleri arasında piyasa koşulları, yeniden yapılanma, departman kapanmaları ve yapay zekaya geçiş yer alıyor.

Amazon, UPS, Meta, Nike, Tyson Foods, HP ve Verizon gibi şirketler binlerce çalışanını işten çıkarıyor. Kesintiler, şirketlerin maliyetleri düşürme, operasyonları sadeleştirme ve yapay zekaya odaklanma stratejisinin bir parçası.

Uzmanlar, dalganın beyaz yakalı iş gücünde daralmaya yol açacağını ve iş piyasasında rekabeti artıracağını belirtiyor.

