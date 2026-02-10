ABD perakende satışları beklentilerin gerisinde kaldı

CANLI BORSA
ABD’de perakende ve yiyecek hizmetleri satışları, Aralık 2025’te aylık bazda değişim göstermeyerek ekonomistlerin beklentilerinin altında kaldı. Analistler, verinin tüketici harcamalarındaki ivmenin beklenenden zayıf olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.

10 Şubat 2026

ABD'de perakende ve yiyecek hizmetleri satışları, Aralık 2025'te aylık bazda değişim göstermeyerek piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı. United States Census Bureau'nun öncü verilerine göre, mevsimsel ve takvim etkilerinden arındırılmış ancak fiyat değişimlerinden arındırılmamış satışlar 735 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi aylık %0,4 artış yönündeydi.

Otomotiv hariç perakende satışlar Aralık'ta aylık %0,0 ile yatay seyrederken, beklenti %0,4 artış yönündeydi. Otomotiv ve akaryakıt hariç satışlar da %0,0 değişim gösterdi; piyasa beklentisi %0,3'tü. Perakende ticaret satışları ise Kasım'a göre yatay kalırken, yıllık bazda %2,1 artış kaydetti.

Alt kalemlerde, e-ticaret ve mağaza dışı satışlar yıllık %5,3 artış gösterdi. Yiyecek ve içecek hizmetleri de yıllık %4,7 büyüdü. 2025 yılı genelinde toplam perakende satışları, 2024'e kıyasla %3,7 artarken, yılın son çeyreğinde yıllık artış %3,0 olarak kaydedildi. Ekim'den Kasım'a aylık değişim %0,6 olarak revize edilmedi.

