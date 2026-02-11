Blackstone, Anthropic yatırımını güçlendiriyor

CANLI BORSA
Küresel yatırım devi Blackstone, yapay zeka alanındaki girişimi Anthropic'teki payını 1 milyar dolara çıkarıyor.

Küresel yatırım firması Blackstone, yapay zeka şirketi Anthropic'e olan yatırımını artırıyor.

Şirket Anthropic'teki payını yaklaşık 1 milyar dolara yükseltti.

Bu adım, Anthropic'in piyasa değerinin 350 milyar dolar seviyesinde olduğunu ortaya koyuyor.

Blackstone'un, şirketin devam eden fonlama turuna ek olarak 200 milyon dolarlık yatırım yaptığı ifade edildi. Bu değerleme, önde gelen yapay zeka üreticilerine yönelik yatırımcı ilgisinin yüksekliğini gözler önüne seriyor.

