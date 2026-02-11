CANLI BORSA
Avrupa Parlamentosu'ndan dijital avroya destek

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, ödeme sistemi olarak dijital avro çıkarılmasına destek verdi.

Oluşturma Tarihi 11 Şubat 2026 08:16

Strasburg'da düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yıllık faaliyet raporu ele alındı.

Milletvekillerinin oy çokluğuyla kabul ettiği rapora, 420 "evet" oyuyla dijital avro girişimini destekleyen bir madde eklendi.

Söz konusu maddede, Avrupa Birliği'nin (AB) parasal egemenliğini güçlendirmesi, ödemelerdeki parçalanmayı azaltması ve tek pazarın bütünlüğü ile dayanıklılığını artırması açısından dijital avronun gerekli olduğuna işaret edildi.

Maddede, dijital avroya yönelik çalışmaların desteklendiği belirtilirken, buna rağmen nakit avronun rolünün korunmasının önemine vurgu yapıldı.

ECB uzun süredir dijital avro ödeme sistemi üzerinde çalışmalar yürütmesine karşın henüz somut bir adım atılmış değil.

Dijital avronun hayata geçirilebilmesi için AP ile üye ülkelerin ortak bir yasal metin üzerinde uzlaşması gerekiyor.

Son dönemde AB ülkelerinde, ABD merkezli ödeme şirketlerine bağımlılığı azaltmak amacıyla dijital avro konusunda daha hızlı adım atılması gerektiği yönündeki görüşler öne çıkıyor.

Dijital avronun en erken 2029 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

