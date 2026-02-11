CANLI BORSA
Altın işlem hacmi 2025'in son çeyreğinde arttı

Altın fiyatlarındaki artış ve piyasadaki dalgalanmanın yükselmesi, 2025’in son çeyreğinde yatırımcıların ilgisini artırdı. Bu dönemde altının işlem hacmi, bir önceki çeyreğe kıyasla yaklaşık 3,5 kat yükseldi.

easyMarkets'in 2025 yılı dördüncü çeyrek Piyasa Özeti Raporu'na göre, altın fiyatlarındaki yükseliş ve piyasalardaki oynaklık, altını en çok işlem gören yatırım aracı haline getirdi. Altının işlem hacmi, bir önceki çeyreğe kıyasla yaklaşık %240 artarken, yüksek dalgalanmalar toplam işlem hacmini neredeyse iki katına çıkardı.

Raporda, yatırımcıların belirsizlik ortamında uzun vadeli pozisyonlar yerine kısa vadeli fırsatlara odaklandığı kaydedildi. Matriks'in aktardığı easyMarkets Risk Birimi Başkanı Giannis Nikola, artan oynaklığa rağmen yatırımcıların altın ve gümüşte geri çekilmek yerine kısa vadeli hareketleri takip ettiğini ve trendlere göre işlem yaptığını belirtti.

2025'in son çeyreğinde değerli metaller, jeopolitik gerilimler ve ABD ticaretine dair endişelerle yatırımcı ilgisinin odağında oldu. Gümüşteki sert fiyat dalgalanmaları da altın ve gümüşü en aktif işlem gören araçlar haline getirdi.

İşlem hacmindeki hızlı artışa rağmen, müşteri marj kullanımı ve risk pozisyonları genel olarak istikrarlı kaldı. Yatırımcıların özellikle yüksek oynaklık dönemlerinde "kârı realize et" ve "zararı durdur" emirlerini daha yoğun kullandığı vurgulandı.

