Demir cevheri ve nikelde yükseliş: Çin’in destek mesajı ve Endonezya kararı fiyatları hareketlendirdi

Demir cevheri vadeli işlemleri, en büyük tüketici konumundaki Çin'in zayıf iç talebi desteklemek amacıyla finansal teşvik sağlayacağı yönündeki açıklamalarının etkisiyle yükseldi. Nikel fiyatlarındaki güçlü seyir de metal piyasalarına alım getirdi.

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) en yüksek işlem hacmine sahip mayıs vadeli demir cevheri kontratı, TSİ 05.49 itibarıyla yüzde 0,33 artışla ton başına 766 yuan (110,98 dolar) seviyesine çıktı. Singapur Borsası'nda işlem gören gösterge mart vadeli kontrat ise yüzde 0,25 primle 100,2 dolara yükseldi.

Piyasalarda güven, Çin Merkez Bankası'nın kapasite fazlası ve zayıf tüketimin baskıladığı ekonomide iç talebi desteklemek üzere finansal adımlar atacağını duyurmasıyla arttı. Çinli aracı kurum GF Futures, nikel fiyatlarındaki rallinin demir cevheri dahil diğer metallere de pozitif yansıdığını bildirdi.

Öte yandan Çin'de otomobil satışları ocakta son iki yılın en hızlı düşüşünü kaydetti. Çin Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre, iç satışlar yıllık bazda yüzde 19,5 azalarak 1,4 milyon adede geriledi. Bu düşüş, Şubat 2024'ten bu yana en sert daralma olarak kaydedildi.

Gayrimenkul sektöründeki sıkıntıların devam etmesiyle çelik talebinin ağırlığı inşaattan imalat sektörüne kaydı. Mysteel verilerine göre 2025 itibarıyla imalat sektörü Çin'in toplam çelik tüketiminin yaklaşık yüzde 53'ünü oluştururken, inşaatın payı yüzde 36 seviyesinde bulunuyor.

DCE'de koklaşabilir kömür yüzde 0,27 artarken kok kömürü yüzde 0,18 geriledi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,03 ve paslanmaz çelik yüzde 0,27 düşüş kaydederken, filmaşin yüzde 0,32 yükseldi, sıcak haddelenmiş rulo ise yatay seyretti.

Nikel fiyatları ise Endonezya'nın dünyanın en büyük nikel madenlerinden biri için üretim kotasını düşürmesinin ardından sert yükseldi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) nikel fiyatı yüzde 2,49 artarak 140.570 yuan/tona çıktı. Londra Metal Borsası'nda (LME) ise nikel, önceki günkü yüzde 2,23'lük artışın ardından yüzde 0,70 yükselerek 17.990 dolar/ton seviyesine ulaştı.

PT Weda Bay Nickel'ın 2026 yılı üretim kotasının, 2025'teki 32 milyon wet metrik tondan 12 milyon wet metrik tona düşürülmesi arz endişelerini artırdı.

Bakır fiyatları da yükseliş gösterdi. SHFE'de bakır yüzde 0,45 artışla 102.390 yuan/tona, LME'de ise yüzde 0,42 primle 13.221,50 dolar/tona çıktı. Zayıf ABD dolarının emtiaları daha cazip hale getirmesi fiyatları destekledi.

Diğer metallerde SHFE'de alüminyum yüzde 0,08 gerilerken, çinko yüzde 0,41, kurşun yüzde 0,06 ve kalay yüzde 0,84 yükseldi. LME'de ise alüminyum yüzde 0,50, çinko yüzde 0,68 ve kalay yüzde 0,70 artarken, kurşun yatay kaldı.