Bakır fiyatları ay yeni yılı öncesi hafif artış gösteriyor

Bakır, Asya piyasalarının açılışında hafif bir yükseliş göstererek ton başına 13.126,50 dolara ulaştı. Nanhua Futures analistleri, yatırımcıların Ay Takvimi Yeni Yılı tatiline girmesiyle birlikte piyasanın şu anda sakin bir seyir izlediğini belirtiyor.

Analistler, piyasanın mevcut dönemde düşük volatilite sergilediğini ancak tatil dönemi sona erdiğinde fiyat hareketlerinin yeniden hız kazanabileceğini ifade ediyor.

ANZ Research uzmanları ise bakır fiyatlarının şimdilik istikrarlı seyrettiğine dikkat çekerken, yüksek stok seviyelerinin metal fiyatları üzerinde potansiyel bir risk oluşturduğunu vurguluyor.