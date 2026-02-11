CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Bakır fiyatları ay yeni yılı öncesi hafif artış gösteriyor

Bakırda sınırlı bir yükseliş gözlenirken, analistler tatil sonrası fiyat oynaklığının yeniden artabileceğine dikkat çekiyor.

Oluşturma Tarihi 11 Şubat 2026 10:10

Bakır, Asya piyasalarının açılışında hafif bir yükseliş göstererek ton başına 13.126,50 dolara ulaştı. Nanhua Futures analistleri, yatırımcıların Ay Takvimi Yeni Yılı tatiline girmesiyle birlikte piyasanın şu anda sakin bir seyir izlediğini belirtiyor.

Analistler, piyasanın mevcut dönemde düşük volatilite sergilediğini ancak tatil dönemi sona erdiğinde fiyat hareketlerinin yeniden hız kazanabileceğini ifade ediyor.

ANZ Research uzmanları ise bakır fiyatlarının şimdilik istikrarlı seyrettiğine dikkat çekerken, yüksek stok seviyelerinin metal fiyatları üzerinde potansiyel bir risk oluşturduğunu vurguluyor.

