CBO: ABD’de bütçe açığı 2036’da 3,1 trilyon dolara çıkacak

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), "Bütçe ve Ekonomik Görünüm: 2026-2036" raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, federal hükümetin bütçe açığının artış eğilimini sürdüreceği öngörüldü.

Buna göre, 2025 mali yılında 1,78 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmesi beklenen bütçe açığının bu yıl 1,85 trilyon dolara yükseleceği tahmin edildi. Açığın 2026'da 1,89 trilyon dolara çıkacağı, 2036 yılında ise 3,12 trilyon dolara ulaşacağı öngörüldü.

Raporda, bütçe açığının tarihsel ortalamalara kıyasla yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğine işaret edilerek, açığın gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının 2026'da yüzde 5,8, 2036'da ise yüzde 6,7 düzeyinde olmasının beklendiği belirtildi.

Önümüzdeki 10 yıl boyunca sürecek yüksek açıkların kamu borcunu istikrarlı biçimde artıracağına dikkat çekilen raporda, borcun GSYH'ye oranının bu yıl yüzde 101'e çıkmasının beklendiği kaydedildi. Bu oranın 2030 sonunda yüzde 108'e yükselerek rekor kıracağı, 2036'da ise yüzde 120 seviyesine ulaşacağı tahmin edildi.

Söz konusu borç oranının, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından 1946'da kaydedilen ve önceki zirve olan yüzde 106'nın belirgin şekilde üzerine çıkacağı vurgulandı.

Ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelere de yer verilen raporda, geçen yıl yüzde 1,9 olarak tahmin edilen ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 2,2'ye yükseleceği, 2027'de ise yüzde 1,8 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.