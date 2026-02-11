Goldman Sachs: ABD iş gücü piyasasında Ocak'ta yavaşlama bekleniyor

Goldman Sachs'ın yayımladığı araştırma bültenine göre, tarım dışı istihdamın ocak ayında 45.000 kişi artması bekleniyor.

Banka ekonomistleri, ocak ayı tarım dışı istihdam artışının yaklaşık 45.000 olacağını tahmin ediyor. Bu rakam, piyasanın yaklaşık 70.000 seviyesindeki beklentisinin ve son iki aylık ortalamanın 50.000 olan seviyesinin altında kalıyor. Özel sektör istihdam artışının ise piyasa beklentisi 75.000 iken 45.000 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Goldman Sachs, istihdam verilerini aşağı çekebilecek bazı faktörlere dikkat çekiyor. Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) ocak ayı raporunda güncelleyeceği doğum-ölüm modeli, manşet istihdam büyümesini 30.000–50.000 kişi kadar düşürebilir. Ayrıca, banka tarafından takip edilen alternatif büyük veri göstergeleri, işe alım ivmesinin ay boyunca ortalama 40.000 civarında seyrettiğini ortaya koyuyor.

Banka, iş gücü piyasasında ani bir bozulma yerine kademeli bir yavaşlama eğilimi görüldüğünü vurguluyor. Goldman Sachs, işsizlik oranını yüzde 4,4 ve ortalama saatlik kazançların aylık bazda yüzde 0,35 artacağını öngörüyor.