Stellantis'ten 22 milyar avroluk dönüşüm planı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis, elektrikli araçlar, hibritler ve gelişmiş içten yanmalı motorlar seçeneklerini kapsayan "tercih özgürlüğünü" merkeze alan stratejik dönüşümünü güçlendiriyor. Bu kapsamda, 2025'in ikinci yarısına ilişkin öngörülen yaklaşık 22 milyar avroluk gider tutarı, gelecek 4 yıl içinde ödenmesi beklenen 6,5 milyar avroluk nakit ödemeyi de kapsıyor.

Şirketin yeniden yapılandırma ve büyüme stratejisi kapsamında en dikkati çekici adım Kuzey Amerika pazarında atıldı. Stellantis, ABD tarihindeki en büyük yatırımını devreye alarak, bu pazarda büyümeyi desteklemek amacıyla gelecek 4 yıl içinde 13 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Bu hamleyle 5 yeni aracın tanıtılması, 19 ilave ürün aksiyonunun hayata geçirilmesi ve ABD'deki üretim tesislerinde 5 binden fazla yeni istihdam yaratılması hedefleniyor. Ayrıca, küresel üretim ve kalite yönetimi süreçlerinin yeniden yapılandırılması kapsamında 2025 boyunca 2 binden fazla mühendis istihdam edildi.

SATIŞ HACMİ YÜZDE 11 ARTTI

Şirketin 2025'in ikinci yarısına ait öncü finansal sonuçlarına göre, konsolide sevkiyat hacmi yıllık bazda 277 bin adet artarak 2,8 milyon adede ulaştı. Satış hacminde kaydedilen yüzde 11'lik artışta en güçlü katkı, yüzde 39'luk büyümeyle Kuzey Amerika'dan geldi.

Avrupa pazarında ise Stellantis, genel pazar sıralamasında ikinci konumunu korurken, tam hibrit segmentinde, B segmenti binek otomobillerde ve hafif ticari araç (LCV) pazarında liderliğini sürdürdü.

Yeniden yapılandırma çalışmalarının kalite süreçlerine de yansırken, araçların ilk kullanım aylarında bildirilen sorun sayısı Kuzey Amerika'da yüzde 50'nin, Avrupa'da ise yüzde 30'un üzerinde azaldı.

Sektördeki zorlu koşullara ve Avrupa'daki düzenleyici belirsizliklere rağmen Stellantis, 2026'ya ilişkin iyimser beklentilerini koruyor. Şirket, 2026 mali yılı boyunca net gelirler, AOI marjı (düzeltilmiş faaliyet geliri) ve nakit üretiminde kademeli bir iyileşme bekliyor.

"KULLANICI TERCİHLERİNİ PUSULAMIZIN MERKEZİNE KOYUYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Antonio Filosa, "yeniden yapılanma" hamlelerinin, 2025'te başlattıkları ve müşterileriyle onların tercihlerini yeniden pusulalarının merkezine yerleştirmeyi amaçlayan kararlı dönüşüm sürecinin bir parçası olduğunu belirtti.

Filosa, açıklanan giderlerin, büyük ölçüde enerji dönüşümü hızının olduğundan fazla öngörülmesinin, kendilerini birçok otomobil alıcısının gerçek hayattaki ihtiyaçlarında, imkanlarından ve beklentilerinden uzaklaştırmasının maliyetini yansıttığını vurguladı.

Bu giderlerin aynı zamanda geçmişteki yetersiz operasyonel uygulamaların etkilerini de yansıttığını belirten Filosa, bu etkilerin yeni ekipleri tarafından kademeli olarak ele alındığını kaydetti.

Her alanda derinlemesine incelemeler yaptıklarını aktaran Filosa, "Stellantis bünyesindeki tüm tutku ve yaratıcılığı harekete geçirerek gerekli değişiklikleri hayata geçiriyoruz. 2025 yılında attığımız ürün odaklı adımların müşteriler tarafından olumlu karşılanması, siparişlerde artış ve yeniden ciro büyümesine dönüş sağladı. 2026'da odağımız, geçmişteki uygulama eksikliklerini tamamen kapatarak bu erken toparlanma sinyallerine ivme kazandırmak olacaktır. Yeni stratejimizin tüm detaylarını 21 Mayıs'ta gerçekleştireceğimiz Yatırımcı Günü'nde paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.