Bitcoin balinaları piyasaya geri dönüyor

Bitcoin, genel talepteki belirsizliklere rağmen en büyük yatırımcılarından yeni destek aldı. "Balina cüzdanlar" olarak bilinen büyük Bitcoin sahipleri, haftalar süren yoğun satışların ardından geçtiğimiz hafta yaklaşık 53 bin coin biriktirdi. Bu, Kasım ayından bu yana kaydedilen en büyük alım olarak öne çıktı ve çoğu yatırımcının beklemede kaldığı bir dönemde fiyatların istikrar kazanmasına katkı sağladı.

Oluşturma Tarihi 11 Şubat 2026 10:16

Glassnode verilerine göre, binden fazla Bitcoin tutan cüzdanlar son dönemde 4 milyar dolardan fazla değer kazandı. Milyarlarca dolarlık satışların ardından Bitcoin, Ekim ayındaki zirvesinin yaklaşık %40 altına düşen eğilimi durdurdu. Glassnode Satış Müdürü Brett Singer, "Bu, olası bir düşüşü yavaşlatıyor; ancak piyasaya daha fazla sermaye girmesi gerekiyor" dedi.

Büyük yatırımcıların yeniden alım yapmasına rağmen, genel trend hâlâ temkinli bir seyir izliyor. Glassnode'a göre, borsa yatırım fonları ve borsalar hariç büyük Bitcoin sahipleri son bir yılda net satış yapan taraf oldu; Aralık ortasından bu yana yaklaşık 11 milyar dolarlık 170 binden fazla Bitcoin bu cüzdanlardan çıktı.

Uzmanlar, Bitcoin fiyatının bu dengesiz desteği yansıttığını belirtiyor. Ekim ayında rekor seviyeye ulaşan token, geçtiğimiz hafta yaklaşık 60 bin dolara geriledikten sonra 70 bin dolara kadar yükseldi ve bugün 67 bin doların üzerinde işlem görüyor.

Büyük yatırımcılar arasındaki dalgalı hareketler, piyasada bir sonraki uzun süreli yükselişin ne şekilde gerçekleşeceği sorusunu gündeme getiriyor. Yeni borsa yatırım fonları aracılığıyla Bitcoin alan yatırımcılar şu anda zararda ve bu da agresif alımları sınırlıyor. Ayrıca, Bitcoin'i rezerv varlık olarak benimseyen halka açık şirketler, hisse fiyatları baskı altında olduğundan alımlarını yavaşlatıyor.

Uzun süreli kripto yatırımcısı Bruno Ver, "Fırtına dindiğinde tekrar alım yapacağız, çünkü geçen yılın sonundan önce bir kısmını satmıştık. Ama şu anda hâlâ fırtınanın içindeyiz" dedi.

